Estas serán las profesiones sin paro y mejor pagadas de 2020

lunes, 10 de febrero de 2020, 15:52 h (CET) La consultora Spring Professional celebra los 15 años de su informe insignia con un repaso a cómo han cambiado los profesionales más buscados en España en estos años. Aunque en cada momento la coyuntura marque necesidades concretas, hay profesionales que siempre son demandados en las empresas. Lo eran hace 15 años y lo son ahora: médicos generalistas, controllers, responsables comerciales para diferentes sectores, programadores informáticos o ingenieros Con los primeros datos de paro de 2020[1] reflejando una ralentización continuada en la afiliación a la Seguridad Social y la reducción de la tasa de paro, y ante un primer semestre del año donde la economía estará marcada por la incertidumbre en los mercados, las primeras consecuencias del Brexit y, a nivel local, las medidas que el nuevo Gobierno pueda adoptar en materia de empleo y económica, es el momento de poner el foco en aquellos perfiles más demandados por las empresas españolas y que serán clave en los próximos meses. Perfiles que no tendrán paro y que estarán en el centro de los planes de atracción y retención del talento del mercado de selección.

Es por ello que Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta sus previsiones de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español en 2020, en su XV Informe Los + Buscados.

Perfiles que pueden ser muy diferentes por su formación y especificidades pero que comparten todos ellos un denominador común: ser estratégicos para los sectores que los reclaman. Además, cada vez es más importante que estos nuevos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y orientación a resultados, así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio, necesidades que están más presentes que nunca en las empresas debido al entorno tan cambiante en el que operan y al proceso de transformación digital en el que la mayoría de las compañías se encuentran inmersas, prácticamente en cualquier sector y a cualquier nivel de la cadena.

Profesionales a los que la combinación de las soft skills con las habilidades tecnológicas harán protagonistas del mercado laboral a lo largo de este año.

Del lado empresarial, el reto sigue estando en atraer y retener al mejor talento y asegurar la buena integración y convivencia de las nuevas (y no ya tan nuevas) tecnologías -como la Inteligencia Artificial, la robótica y el análisis de datos- con un equipo humano motivado que cada vez demanda más flexibilidad, nuevos retos y nuevas formas de organizar sus tareas y hasta su espacio de trabajo.

Así, las empresas españolas están apostando ya, y lo harán a lo largo de todo el presente año, por la selección de figuras como las que se encuentran en Los + Buscados de Spring Professional 2020.

15 años de perfiles estrella: la transformación en el epicentro

En 2020 se cumple la decimoquinta edición del informe de Spring Professional Los + buscados. Quince años de búsqueda del mejor talento en España que son un reflejo de cómo ha evolucionado el mercado laboral.

Echando la vista atrás se aprecia cómo hay perfiles que nunca se han dejado de necesitar. Aunque en cada momento la coyuntura marque necesidades concretas, hay profesionales que siempre son demandados en las empresas: médicos generalistas, controllers, responsables comerciales para diferentes sectores, programadores informáticos o ingenieros.

Sin embargo, hay áreas concretas en las que se aprecia una clara evolución de los perfiles que ha ido demandando el mercado.

Por ejemplo, los perfiles tecnológicos que se buscaban hace 15 años estaban enfocados a tecnologías SAP o programación web (todas las empresas estaban incorporando las nuevas tecnologías a su estructura, lanzando sus webs corporativas más dinámicas pensando en conquistar la red y aprovechar sus amplias posibilidades, primando el llegar a cuanta más gente mejor).

Con los años, estos perfiles (que siguen contratándose aunque en menor medida) han ido dando paso a nuevas figuras especializadas en Business Intelligence, Big Data y, últimamente en mucha mayor medida, Inteligencia Artificial, Blockchain, etc., herramientas centradas, una parte de ellas, en el análisis de grandes cantidades de información (no sólo se trata de llegar sino también de aprovechar toda la información que las nuevas tecnologías ponen al alcance de la empresa) y, otra parte de ellas, en el uso de la robótica en el ámbito laboral.

Algo similar ha ocurrido con los perfiles vinculados al área de Sales & Marketing. Una quincena atrás, los profesionales que se demandaban en esta área eran especialistas en ventas, perfiles eminentemente comerciales que se encargasen de gestionar el marketing en el punto de venta, las mejores relaciones con los canales de distribución y buscaban persuadir al cliente final en el momento de decidir la compra.

En los últimos años, estos perfiles se han especializado en nuevas técnicas que se centran también en el mundo online: primero fueron especialistas SEO/SEM, responsables de marketing digital, community managers y customer experience managers. Y en el último lustro se ha dado un paso más buscando perfiles completamente digitales especializados solo en la estrategia comercial digital o en el comercio electrónico, no como un complemento a la estrategia comercial de la compañía, sino como una parte más de esta o, incluso en algunos casos, como la parte que lidera esa estrategia.

Y también el sector bancario ha vivido una profunda transformación a lo largo de estos 15 años. En las primeras ediciones de este informe, y con la expansión bancaria que se produjo en los años 2004-2005, aumentaron notablemente las sucursales de este tipo de entidades demandándose perfiles tradicionales de banca como podían ser directores de oficina, gestores y comerciales de banca, analistas, auxiliares de caja o agentes financieros.

Sin embargo, la posterior crisis económica (que afectó muy especialmente a la Banca), la concentración empresarial del sector y las nuevas formas de consumo (bancos 100% digitales, uso de apps, atención al cliente online, nuevos canales digitales, etc.) han ido transformando estos perfiles tradicionales en otros en los que primasen las competencias digitales y tecnológicas de cara a mejorar la competitividad en el sector.

Al margen de estas especificidades, un rasgo común a todos los perfiles ha sido la evolución de las competencias profesionales que se les requiere a los demandantes de empleo. Cada vez más se buscan perfiles transversales, capaces de adaptarse a las nuevas situaciones con versatilidad y dinamismo. Adquiere importancia el llamado perfil soft de los candidatos, vinculado a las aptitudes de la persona, pero, sobre todo, a sus actitudes.

Y cada vez más, se buscan perfiles que sepan trabajar por objetivos y con una clara orientación a resultados, haciendo referencia a ese cambio cultural donde la presencia en el puesto de trabajo no es tan importante como la consecución de las metas y los objetivos marcados, permitiendo una mayor flexibilidad en la distribución del tiempo de los trabajadores.

