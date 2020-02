Puratos Iberia alcanza su cifra récord al superar los 200 millones de euros facturados en 2019 Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 15:59 h (CET) La compañía experimenta un crecimiento de casi 4 puntos respecto al año anterior. Los números positivos se extienden al grupo, que cierra por primera vez por encima de los 2 billones de euros de facturación. Ampliar la presencia en el canal Horeca y aumentar la cuota de mercado en el sector chocolate, objetivos para los próximos años Puratos Iberia, líder en la producción de materias primas de panadería, pastelería y chocolate, cerró 2019 con los números más positivos de su historia al superar los 200 millones de facturación. Durante 2019 la compañía consiguió un nuevo récord al vender cerca de 120 millones de Kg durante todo el año.

La filial ibérica de la multinacional belga, que tiene su sede en Sils (Girona) y cuenta con centros adicionales de producción en Riudarenes (Girona) y Sintra (Portugal), alcanzó en 2019 la cifra récord de 207.240.000 de euros facturados, hecho que supone un crecimiento del 3,76% respecto al ejercicio anterior. El 79,59% de esta facturación (164.944.600 de euros) fue en el mercado español y el 20.41% restante (42.309.400 de euros) corresponden al mercado luso. Puratos Iberia, que cuenta con más de 20.000 clientes, vendió cerca de 120 millones de kilos de producto (119.423.700), de los cuales 93 millones, que representa el 78% del total, se vendieron en el mercado español y los 26 millones restantes, en Portugal.

“Teniendo en cuenta la posición de liderazgo de Puratos Iberia en el mercado, en el que tenemos el 40% de cuota de mercado en algunos de los segmentos en los que trabajamos, un crecimiento de facturación de cerca de 4 puntos no es nada habitual en un mercado estable”, reflexiona Jorge Grande, director general de la compañía.

Los buenos resultados económicos de la filial ibérica fueron en sintonía con los del grupo. Puratos Group, que este año celebra su 100 aniversario y opera en más de 120 países, alcanzó los 2 billones de euros facturados a lo largo de 2019.

Objetivos de Puratos Iberia: chocolate y canal Horeca

Para los próximos años, Puratos Iberia se ha marcado dos grandes objetivos; ampliar su presencia en el canal Horeca y obtener mayor cuota de mercado en el sector del chocolate.

El control y expertise en las tecnologías de los ingredientes de todos los elementos que componen un pastel (bases, rellenos y coberturas) hace que Puratos Iberia “pueda aportar un gran conocimiento a un canal tan extendido e importante en nuestro país como el Horeca, que lo que busca es unas soluciones en postres convenience que incluya simplicidad y rapidez de preparación, así como unos costes competitivos”, reflexiona Jorge Grande. Hasta ahora la compañía ya tenía presencia en este canal, si bien 2020 será el año en el que la filial española de Puratos ampliará su presencia con una estrategia diseñada a largo plazo.

Puratos Iberia es líder indiscutible en la producción de materias prima para panadería y pastelería, si bien en el sector del chocolate aún tiene recorrido. Por ello, la filial ibérica de Puratos trabaja con el objetivo de aumentar su cuota de mercado en este sector a través de sus marcas Belcolade y Carat.

Ambos objetivos serán trabajados a partir de las cuatro bases estratégicas de la compañía en la península ibérica: ofrecer soluciones a sus clientes teniendo en cuenta las preferencias del consumidor final, aportar innovación constante en todos sus productos y referencias, ofrecer el servicio de expertos y asesores a sus clientes y, por último, apostar por productos cada vez más sostenibles y saludable sin renunciar al sabor.

Sobre Puratos España

Perteneciente al grupo belga Puratos Group, Puratos Iberia es la empresa líder en la producción de materias primas para panadería, pastelería y chocolate. La compañía ofrece sus productos, así como múltiples servicios de asesoramiento y orientación a clientes de todo tipo independientemente de su canal; desde artesanos, pasando por industria y supermercados, hasta el canal HORECA y a expertos chocolateros. El grupo cuenta con 9.000 empleados en todo el mundo, 60 plantas de producción propia y tiene presencia en 120 países. En 2016 Puratos Iberia facturó más de 150 millones de euros y en 2019 la cifra se eleva a los 200 millones de euros.

