San Valentín en Casino Gran Madrid: una noche de emoción, romanticismo y alta gastronomía Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 13:07 h (CET) Los restaurantes Mandalay, Zero y Cubik, ofrecen tres propuestas diferentes para disfrutar del Día de los Enamorados. Los más atrevidos podrán disfrutar de sensaciones al límite en VR Black Se acerca una de las fechas más románticas del año, el día de San Valentín y el grupo Casino Gran Madrid, se une a la celebración del Día de los Enamorados con una gran oferta para hacer que la noche del 14 de febrero sea una velada inolvidable.

Carlos de Miguel, director del grupo afirma que “el casino no es solo un lugar de juego sino un completo espacio de ocio y experiencias únicas, por ello se ha diseñado una jornada muy especial para todos los enamorados”. Una jornada, que vestirá de rojo pasión a los tres restaurantes que hay ubicados en el casino de Torrelodones: Mandalay, Zero y Cubik.

Los acordes de Mandalay y el glamour de Zero

Aquellas parejas que elijan para su gran noche el restaurante Mandalay disfrutarán de un entorno único, con la mejor compañía y los acordes del Quinteto Mandalay amenizando la cena en directo. Un plan perfecto para el Día de los Enamorados. Mientras que aquellas parejas que se decanten por Zero encontrarán un espacio donde la elegancia y el glamour serán la nota predominante.

Tras disfrutar de una cena de gala, los enamorados podrán vivir la emoción de la ruleta, del Black Jack o de los diferentes juegos de mesa. Una noche para descubrir nuevas experiencias y sensaciones.

Para una ocasión tan especial, los chefs del casino han diseñado un magnífico menú que se podrá degustar tanto en Zero como en Mandalay.

Aperitivos

Lomo de sardina marinada sobre pan cristal y aceite de albahaca con tomate

Croqueta de gambón austral sobre bouqué de escalivada de verduras

Menú

Ensalada de langostinos y queso de cabra caramelizado, con tartar de fresas y lechugas del tiempo

Crema de becada con picada de castañas dulces y foie de pato en virutas

Corvina salvaje al horno sobre compota de tomates y su jugo con reducción de albariño

Jarrete de ibérico glaseados sobre parmentier de patata ratte

Postre

La Manzana Prohibida (mousse de almendras y ruibarbo con espuma de manzana verde y sorbete de albaricoque - pasión con especias).

Cubik, el San Valentín más internacional

Para aquellas parejas que busquen una noche más informal pero también con una cuidada gastronomía con una selección de platos del mundo, pueden optar por el gastro market Cubik. “Un homenaje a los más inquietos, a aquellos que disfrutan descubriendo nuevos sabores y texturas y que no se conforman con un menú cerrado, sino que quieren probarlo todo, esta es la filosofía de Cubik”, afirma Carlos de Miguel. Para el Día de San Valentín, Cubik contará también con una amplia oferta de platos y dulces para celebrar como se merece una fecha tan señalada. Este mes de febrero, el gastro market hará un guiño especial a la gastronomía libanesa.

Y mientras las parejas disfrutan de su romántica cena en Cubik o de una cocktail y una shisha en la zona chill out, en el escenario central, habrá actuaciones en directo para hacer que la velada sea aún más inolvidable.

Emociones fuertes en VR Black

Para los más atrevidos, para aquellos que buscan que las mariposas en el estómago estén presentes toda la noche, su mejor opción es regalar a su pareja una cena junto a una sesión de realidad virtual. Sentir la adrenalina de un Fórmula 1, pasarse la noche matando zombies con los nervios a flor de piel o subirse a una montaña rusa para experimentar el auténtico vértigo, sin duda sorprenderá a aquellas parejas que busquen un plan alternativo y tendrán algo de qué hablar al día siguiente.

En Casino Gran Madrid Torrelodones, San Valentín se saborea, se disfruta y se vive en todos los sentidos. Un plan especial para noche mágica.

Sobre el Grupo Casino Gran Madrid

El Grupo Gran Madrid posee tres casinos, el Casino Gran Madrid Torrelodones, el Casino Gran Madrid Colón, ambos en Madrid y el Casino Torrequebrada en Málaga. El Casino Gran Madrid Torrelodones es el primer casino que abrió sus puertas en Madrid. Actualmente es un lugar de referencia de juego, ocio y gastronomía. Cuenta con el restaurante Zero y el gastro market Cubik, además dispone de la mayor sala de realidad virtual de Europa: VR Black. La Sala Mandalay del Casino Gran Madrid Torrelodones acoge las principales veladas de boxeo y recibe cada mes a consagrados artistas de talla internacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.