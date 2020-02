Segovia Business Market cierra con éxito la 1ª edición posicionando a la ciudad de Segovia empresarialmente Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 12:35 h (CET) El foro de inversión y emprendimiento impulsado desde el Ayuntamiento de Segovia a través de su Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación (Segoviactiva) cierra su primera edición con la participación de más de 200 asistentes de entre ellos 180 empresas e inversores y la celebración de más de 40 reuniones de negocios y la identificación en el mismo foro de proyectos concretos que podrían ser invertibles por parte de la red de inversores La cita enmarcada en iniciativa de Red de Ciudades Business Market celebrada en La Cárcel_Segovia_Centro de Creación en Segovia, con una nutrida representación de inversores, venture capital y businessangels de ámbito nacional e internacional entre los que se encontraban Bbooster,Invertidos, Cupido Capital, Plug and Play, KeiretsuForum Business Angels, Big BanAngels, TartessosVentures, Everis, Startxplore o Zeta Ventures entre otros. Contó además con la presencia de referentes en el campo de la inversión, la construcción de ecosistemas de emprendimiento e innovación y el desarrollo estratégico territorial.

Así, la primera edición del Segovia Business Market contó con la presencia de Paloma Cabello, Consejera Internacional del MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts, Fernando MoroyHuete, Profesor de escuelas de negocio de referencia nacionales e internacionales como Cunef, Instituto de Empresa o Harvard Kennedy School.Nombres a los que se sumaron otros como la presidenta de la Red Iberoamericana de Jóvenes Lideres Yohania de Armas, entidad que aglutina a más de 600 personalidades económicas y de gobiernos de América Latina o la del impulsor de la Red Business Market y considerado entre los 25 líderes Económicos de Futuro por el Instituto Choiseul Josu Gómez Barrutia.

Durante la jornada, que contó con presencia activa de la Federación Empresarial de Segovia FES y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la ciudad, partners colaboradores en la acción, se puso de relieve por los inversores presentes la oportunidad real de inversión en ámbitos no sólo tecnológicos. Sino también en campos como el agroalimentario, la logística o la industria entre otros. Máxime con espacios como el del Centro De Innovación Empresarial CIDE que debe ser el corazón del emprendimiento y la innovación segoviana como se señaló por la totalidad de los ponentes participantes.

La alcaldesa de la ciudad Clara Luquero puso de relieve la importancia de esta iniciativa que ha servido para conectar de manera directa a inversores y empresas y emprendedores de la ciudad impulsando al mismo tiempo el posicionamiento de Segovia como ciudad abierta a la atracción de talento e inversión. Por su parte el concejal de Innovación Alberto Espinar destacó el éxito de esta primera edición y la buena acogida de esta iniciativa con una demanda muy superior al aforo del espacio. Señalando el compromiso del consistorio para continuar en la Red Business Market y organizar una segunda edición próximamente de este foro de inversión y empresa. De igual forma Jesús García concejal de desarrollo económico y empleo puso de relieve la importancia de esta acción enmarcada en la apuesta decidida por el ayuntamiento en la estrategia de diversificación de la economía , el impulso al emprendimiento y la generación de espacios que posibiliten el encuentro entre los agentes económicos, empresariales y profesionales que puedan favorecer la generación de empleo.

Vídeos

Inauguración Segovia Business Market



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.