AleaSoft: Las previsiones de precios imprescindibles para la planificación de proyectos fotovoltaicos

lunes, 10 de febrero de 2020, 11:59 h (CET) El gran despliegue de capacidad fotovoltaica y renovable en general que se espera para la próxima década pone sobre la mesa un tema clave para el desarrollo y éxito del sector fotovoltaico como es la financiación de los proyectos. La UNEF ha organizado una jornada en la feria GENERA para debatir sobre este tema, donde AleaSoft ha participado aportando su visión del futuro del mercado eléctrico y el uso de las previsiones de precios para la planificación a largo plazo de los proyectos fotovoltaicos Esta mañana, ha tenido lugar la jornada “La Financiación de los proyectos fotovoltaicos” organizada por la Unión Española fotovoltaica (UNEF) en el marco de la Feria Internacional de Energía y Medioambiente GENERA 2020, que este año se ha llevado a cabo en Madrid con el lema “Integramos energías para un futuro sostenible”. La jornada ha contado con el patrocinio de AleaSoft, que aprovecha la ocasión para felicitar a la UNEF por la organización de la misma, y a todos los participantes de GENERA por el éxito que ha tenido la feria este año.

La fotovoltaica ha cerrado un año 2019 espectacular. No se puede calificar de otra manera. Según datos de Red Eléctrica de España (REE), durante el año pasado se instalaron ni más ni menos que 4 GW de capacidad fotovoltaica, un crecimiento del 89%, lejos de los 2,6 GW que se instalaron en 2008 que hasta ahora era el año con más capacidad instalada. Y prácticamente la totalidad de esos 4 GW se instalaron en apenas seis meses. Sin duda, la revolución de las renovables viene liderada por la revolución fotovoltaica.

En la jornada sobre financiación de proyectos fotovoltaicos, se han presentado y debatido los retos y estrategias para afrontar la financiación necesaria para poner en marcha nuevas plantas de generación solar fotovoltaica. Desde las opciones merchant o PPA, hasta coberturas de riesgo o contratación de seguros. Antonio Delgado Rigal, director general de AleaSoft, ha participado en la jornada con la ponencia “Previsiones de precios de mercado eléctrico para el cálculo y optimización de ingresos”. En su exposición, Antonio ha explicado la visión de AleaSoft sobre el futuro de los mercados eléctricos en Europa y el mercado ibérico en particular.

Los retos a los que se enfrenta el mercado energético europeo, con el inminente aumento de producción con fuentes renovables para lograr los objetivos de reducción de emisiones de CO2 planteados en los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC), son grandes. En el último borrador del Plan que el gobierno español ha enviado a la Unión Europea, se plantea como objetivo llegar a los 39 GW de capacidad solar fotovoltaica en 2030. Eso son 31 GW de fotovoltaica a instalar en diez años, además de los 25 GW de eólica y los 5 GW de termosolar.

Las dudas que aparecen al ver estos números son muchas. ¿Será el sistema energético capaz de absorber toda la producción renovable? ¿Será funcional el sistema de mercado marginalista con tanta producción con costes de oportunidad tan bajos? ¿Tendremos la mayoría del año precios cero en el mercado? Para AleaSoft, el mercado ha sido, hasta ahora, capaz de autorregularse y adaptarse a todos los cambios (cambios en el mix de producción, cambios regulatorios, cambios de fiscalidad, etc.) y continuará adaptándose con el aumento de la producción renovable.

Según AleaSoft, la clave está en la respuesta que tendrá la demanda de electricidad frente a este aumento de la energía de origen renovable. Los objetivos de descarbonización de toda la economía forzarán la electrificación masiva de los sectores industriales, del transporte y de la climatización. Este aumento de la demanda será el necesario para mantener el equilibrio del mercado.

Por otro lado, en aquellos sectores donde la electrificación no sea eficiente (calor industrial, transporte pesado y de larga distancia, etc.), se deberá hacer la transición hacia combustibles con cero emisiones contaminantes, y en ese ámbito, según AleaSoft, el hidrógeno será el máximo representante. Ese hidrógeno deberá ser producido a partir de fuentes renovables para que su ciclo completo sea enteramente sin emisiones, de manera que su producción contribuirá al aumento de la demanda de electricidad verde.

Además, según ha expuesto Antonio, el hidrógeno se plantea actualmente como la mejor opción de almacenamiento de energía a medio plazo. Si bien las baterías se plantean como la mejor opción para almacenar la demanda necesaria para varias horas, de cara al almacenamiento estacional de grandes cantidades de electricidad, el hidrógeno se postula como el mejor candidato.

Esta visión de futuro del mercado y las previsiones de precios son imprescindibles para la toma de decisiones a medio y largo plazo, desde la planificación de un proyecto fotovoltaico hasta el diseño y ejecución de una estrategia para la gestión del riesgo de precios de mercado.

