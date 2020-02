Rosabus celebra su 25 aniversario con la presentación en FITUR del vehículo TOP LINE Comunicae

lunes, 10 de febrero de 2020, 11:19 h (CET) Sólo existen dos autobuses top en España además de éste y pertenecen a dos clubes de fútbol El stand de Sevilla en Fitur 2020 ha acogido la presentación oficial del exclusivo vehículo ‘Top Line con techo panorámico de cristal’, con motivo del 25 Aniversario de la expansión internacional de Rosabus, la empresa de autobús sevillana y andaluza con mayor proyección internacional, puesto que el 75% de su facturación proviene de otros países, entre ellos Reino Unido, Alemania y Noruega.

El ‘Top Line’ es un vehículo único, sólo existen tres en España y los otros dos pertenecen a dos clubes de fútbol. El acto ha contado con el amadrinamiento de la empresaria y Miss España Raquel Revuelta, así como con la presencia del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, Javier Millán y demás autoridades.

La principal característica del ‘Top Line’ es su techo panorámico de cristal que, debido a la impresionante altura del techo solar y las grandes ventanas, ofrece al pasajero una maravillosa sensación de espacio y visión completa de todo lo que tiene a su alrededor. Otras características que lo convierten en un vehículo ‘único y exclusivo’ es su interior, amplio y muy luminoso, con butacas de alta calidad, con cabezales ergonómicos y adaptables en altura, reposapiés, revistero, mesa individual y plegable, además de reclinables y desplazables al centro para mayor amplitud entre pasajeros.

Del mismo modo, y gracias a su Metting Área, el ‘Top Line’ permite realizar reuniones en el salón trasero con dos cómodas mesas y dispone de cuatro pantallas de video, una de ellas en la parte posterior, en sentido inverso, para los viajeros que van a contramarcha en las mesas. En las pantallas se puede ver también la ruta del GPS por la que circula el bus y proyección en directo gracias a la cámara instalada bajo la luna delantera.

‘Safe the word’: empresa responsable y sostenible

Rosabus es una empresa responsable y sostenible, muy comprometidos en cuidar el medio ambiente, de ahí que el ‘Top Line’ dispone de una serie de mejoras, como un moderno sistema de climatización que funciona mediante agua y no con gas R134A, motor EURO VI, papeleras según el tipo de residuos, wc ecológico sólo con agua, sin productos químicos ni contaminación, y las nuevas botellitas de agua de cartón, desterrando así el plástico que tantos años tardan en degradarse. En esta misma línea, Rosabus dispondrá este año del Certificado de la Huella de Carbono, la medición del CO2 que emitimos a la atmósfera para favorecer su reducción.

Para el presidente de Rosabus, Anselmo Rosa, a su vez vicepresidente de la Asociación Andaluza de Empresarios del Transporte Discrecional y escolar en Autobus, Atedibus, “con esta importante inversión perseguimos la excelencia empresarial y turística para ponerla a disposición de Sevilla, Andalucía y el ámbito internacional”.

Sobre Rosabus

Especializada en el sector turístico, circuitos, eventos y MICE, Rosabus se encuentra plenamente enfocada al marco internacional y adaptada a las exigencias del mercado. En la actualidad cuenta con una flota de 40 vehículos (minivans, microbuses y autocares) y un centenar de empleados, seleccionados en base a su actitud, entusiasmo y entrega a su trabajo.

