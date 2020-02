La homosexualidad y el travestismo en época franquista

En los últimos años, se está dando una corriente ascendente de personas que defienden públicamente los derechos de las personas LGTBI, algo que en otra época sería totalmente impensable, e incluso, podría ser castigado con penas de muerte o de prisión en algunos casos. En España, la homosexualidad y el travestismo se han mantenido a la sombra durante muchos años.

Las personas que eran homosexuales debían de ocultarlo por miedo a las posibles represalias o reprimendas de una sociedad que no les entendía. La represión de la dictadura franquista en nuestro país provocó un retroceso en las libertades y los derechos de todos los españoles, y en algunos casos, como es el de los homosexuales, el franquismo se ensañó de una manera cruel.

Las personas que se sentían atraídas por personas del mismo sexo no lo mostraban en público, pero en caso de que este hecho se diera, el castigo era monstruoso: penas de muerte, penas de prisión, se mandaban a las víctimas a campos de trabajo a realizar trabajos forzados, se apostaba por "tratamientos" para curar lo que en su día se consideraba una "enfermedad".



En los últimos años han salido a la luz muchos informes de la dictadura franquista en los que se valoraba a personas que supuestamente eran consideradas homosexuales. En algunos casos, se estudiaba la forma de hablar, los andares, con quién se juntaban... , los funcionarios franquistas "sentenciaban" a gente inocente únicamente por su orientación sexual, algo que a día de hoy sería totalmente impensable y considerado como una aberración de otra época.



El aperturismo que se dio una vez finalizada la dictadura fue muy beneficioso para el colectivo LGTBI, que vio como tener una determinada orientación sexual no era malo y no podía ser considerado como algo negativo. A medida que el tiempo pasaba, cada vez tenían más peso en el mundo del espectáculo travestis Burgos y personas homosexuales que tiempo antes habían estado totalmente repremidos.