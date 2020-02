​Álbum de fotos: recordando la boda para siempre Al acabar el banquete, lo natural es que se proceda a la fiesta, la cual se encontrará marcada por el baile de novios y otros momentos especiales que cerrarán con broche de oro esta historia Redacción Siglo XXI

lunes, 10 de febrero de 2020, 09:46 h (CET) Una boda es una celebración especial, la cual se encuentra destinada para conmemorar el amor entre dos personas y compartir la felicidad de su unión con amigos y familiares. Sin embargo, este evento suele tener muchos detalles que cuidar, siendo uno de ellos el álbum de fotos, que permitirá perpetuar los recuerdos de ese día.



El día de la boda se suele tomar una buena cantidad de fotos. Desde el momento en el que se arreglan los novios, cuando se están dando el “sí, acepto” y durante la fiesta, es normal que se capturen imágenes. No obstante, se debe saber que no todas funcionarán de forma correcta para contar la historia.



Con esto en mente, será necesario saber que también se debe elegir bien qué albumes de fotos de boda se van a utilizar, puesto que en el mercado existe una gran variedad y muchos de ellos se pueden personalizar, según sea el caso, para darle mayor valor a este recuerdo tan importante para la pareja.



Momentos ideales para tener en un álbum de boda Un álbum de fotos de la boda es una forma de contar la historia sobre cómo transcurrió el día y lo feliz que fue el momento. Por tal motivo, se debe pensar adecuadamente sobre cómo ordenar las fotos para que se pueda hacer un seguimiento a todo de la manera más conveniente.



Lo principal será contar con todas las fotos que se tengan del evento para ordenarlas y elegir cuáles serán las más apropiadas para colocar en el álbum y cuáles no.



De modo que se pueda contar bien la historia y se tenga una guía para realizar bien la elección de las fotos, aquí se dejarán los momentos más importantes de toda boda.



Durante los preparativos Toda historia debe comenzar por el principio, es decir, presentando a los protagonistas. Esto se podrá lograr convenientemente haciendo algunas fotos previas a la boda, durante los preparativos para el gran día.



Lo mejor será tomar imágenes de lo que hacen los novios mientras se encuentran arreglándose o a la espera de ese magnífico momento donde sus vidas quedarán unidas.



Así se podrá guardar registro de esos momentos previos para los novios, familiares y amigos más cercanos, que también se encontrarán con ellos en esos momentos de preparativos y espera.



La ceremonia Posteriormente a los preparativos llegará la hora de la verdad, por lo que será crucial tener a un buen fotógrafo a la espera y poder disfrutar después para elegir los mejores ángulos y poses.



Éstas suelen ser fotos mucho más naturales, que le brindan mayor ternura a la historia y serán la primera presentación de los novios juntos. En este sentido, será importante tener imágenes representando cada parte de la ceremonia, desde la entrada, el “sí, acepto” y la salida de los nuevos esposos.



Reportaje de novios Una vez termine la ceremonia, lo más natural es que, los ahora esposos, se tomen el tiempo necesario para realizar una sesión de fotos en algún sitio decorado para ello.



Será fundamental que, aunque estas fotos serán con poses preparadas, terminen saliendo de la forma más natural posible, contando con mayor valor alguna foto donde pueda conocerse algo más acerca de la historia que cualquier otro tipo de postureo.



La celebración Conocida como el banquete, suele ofrecer muchos momentos donde los novios comparten con sus invitados y se pueden crear imágenes únicas. Lo importante será sacarle provecho a cada ocasión para hacer brillar a los protagonistas y dedicarles un tiempo a las personas que más valoran.



La fiesta Al acabar el banquete, lo natural es que se proceda a la fiesta, la cual se encontrará marcada por el baile de novios y otros momentos especiales que cerrarán con broche de oro esta historia.



Tener los momentos más conmemorativos de una boda, guardadas en un álbum de fotografías, será una buena decisión para poder recordar los detalles de todo el evento.

