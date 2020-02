Nuevos módulos de seguridad Preventa XPS Universal de Schneider Electric Comunicae

viernes, 7 de febrero de 2020, 12:13 h (CET) Más de cuarenta tipos de mensajes diferentes, sin interfaz de bus de campo. Información de estado sobre los próximos ciclos de trabajo y el número de ciclos de trabajo restantes antes del final de la vida útil. Funciones de seguridad seleccionables, dando lugar a menos referencias para una simplificación de la logística de repuestos Schneider Electric ha presentado la gama de módulos de seguridad Preventa XPS Universal, los cuales aumentan las prestaciones hasta ahora ofrecidas para un módulo de seguridad en la supervisión individual de funciones seguras en arquitecturas cableadas.

Preventa XPS Universal combina la simplicidad de una aplicación con un módulo de seguridad cableado, añadiendo la posibilidad de obtención de una gran cantidad de información para el diagnóstico de la aplicación, lo cual en el pasado requería de una tecnología de bus de campo más compleja y costosa. Ahora, con una simple conexión punto a punto entre la salida de estado sólido SMART y una entrada digital de un PLC, a través de un simple cable, los módulos de seguridad Preventa XPS Universal pueden enviar más de 40 tipos de mensajes de información diferentes (según la familia).

Con la salida auxiliar SMART, los módulos de seguridad proporcionan información sobre los próximos ciclos de trabajo y la cantidad de ciclos restantes antes de llegar al final de la vida útil de los dispositivos.

¿Cómo funciona? Los módulos de seguridad Preventa XPS Universal envían señales moduladas al controlador de la máquina. Este incluirá dos bloques de funciones en su programa para decodificar las señales. Una biblioteca proporciona bloques de funciones para todos los sistemas de programación de los controladores de Schneider Electric y para los sistemas de programación de los controladores más comunes en el mercado.

Opción preferente en máquinas simples o de complejidad media

Los módulos de seguridad Preventa XPS Universal son la solución de seguridad más utilizada para una amplia gama de máquinas simples o de complejidad media. El motivo es que son fáciles de utilizar, ya que la integración se basa en conexiones cableadas y no es necesario un bus de campo para obtener el diagnóstico de los estados.

Los módulos proporcionan una respuesta a la demanda de diagnóstico y enfoques para el mantenimiento predictivo. Cada referencia de la familia de módulos de seguridad es adaptable a varias funciones de seguridad. La selección de la funcionalidad se puede hacer con los dedos o un destornillador, girando los selectores giratorios situados en la parte frontal. Esta multifuncionalidad da lugar a un número reducido de familias de módulos para cubrir una amplia gama de funciones de seguridad, simplificando la logística de repuestos y la documentación de una máquina.

Soluciones certificadas para la cadena de seguridad disponibles

Como es habitual en Schneider Electric para dispositivos de seguridad, las soluciones certificadas para la cadena de seguridad también están disponibles para los módulos de seguridad Preventa XPS Universal. Incluyen una arquitectura de aplicación y documentación, lo que ayuda a desarrollar de manera fiable funciones de seguridad definidas y a acelerar el desarrollo de máquinas seguras.

Algunas características técnicas

Algunas características técnicas de la gama de módulos de seguridad Preventa XPS Universal:

Protección contra cambios no deseados: Cubierta transparente en la cara frontal para la protección de los selectores contra manipulaciones.

Fácil instalación: Conexión lateral para la unidad de extensión, sin necesidad de cableado externo (excepto XPSUAB y XPSUEP).

Amplio rango de temporización: Tiempo configurable desde 0,1 a 900 segundos para máquinas de baja y alta inercia.

Módulos compactos, montaje flexible: 22,5 y 45 mm de ancho, montaje en carril DIN o en directo en la pared (carcasa IP40, terminales IP20).

Solo 2 variantes de alimentación para todas las referencias: Alimentación de amplio rango de 24 V AC / DC ó 48… 240 V AC / DC

Terminales de conexión extraíbles de tornillo o de resorte para todas las referencias.

