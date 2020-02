Senna True Damage edición de prestigio, disponible en la tienda de League of Legends Comunicae

viernes, 7 de febrero de 2020, 11:47 h (CET) Se podrá adquirir por 100 puntos de prestigio hasta el final de 2020. Supone un paso más en la colaboración de Riot Games con Louis Vuitton La colaboración entre la desarrolladora estadounidense Riot Games y la firma de lujo francesa Louis Vuitton sigue dando sus frutos en este 2020.

Tras el éxito del nuevo trophy case diseñado para la Copa del Invocador, que se mostró por primera vez durante las finales de Worlds 2019, en noviembre en París, y después del lanzamiento del aspecto de Qiyana True Damage edición de prestigio diseñado por Nicolas Ghesquière, Director Artístico de las colecciones de mujer de Louis Vuitton, llega un nuevo aspecto para otra integrante del grupo de música virtual: Senna.

Senna la redentora es uno de los campeones predilectos, de League of Legends, una mujer maldita desde tierna edad, perseguida por la niebla negra y atrapada durante años en la linterna del cruel espectro Thresh. Ahora Senna ha aprendido a servirse de la niebla para regresar al mundo de los vivos.

El nuevo aspecto diseñado por Ghesquière estará disponible en la tienda de League of Legends desde el 6 de febrero hasta el final de este año, 2020. Los jugadores lo podrán desbloquear con 100 puntos de prestigio.



Además, para conmemorar este nuevo aspecto, Louis Vuitton lanzará la segunda colección cápsula de prendas y marroquinería inspirada en el grupo musical virtual True Damage. Es decir, un segundo lanzamiento físico tras la colección dedicada a Qiyana que llegó a las tiendas y la e-shop de Louis Vuitton en diciembre de 2019.

En este caso, la colección cápsula se centrará en el aspecto de Senna True Damage edición de prestigio. Esta nueva colección llegará el 14 de febrero a una selección de tiendas de todo el mundo y se podrá asimismo adquirir online en www.louisvuitton.com.

