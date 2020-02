Wamiz analiza la relación entre el enamoramiento y las mascotas Comunicae

viernes, 7 de febrero de 2020, 10:11 h (CET) En el marco de San Valentín, Wamiz, el medio de comunicación sobre animales de compañía referente en Europa, ha estudiado qué papel juegan las mascotas en las relaciones amorosas entre sus dueños y dueñas San Valentín está otra vez aquí para recordar que el amor es la fuerza más humilde y a la vez más poderosa que tiene el mundo. Este año Wamiz, el medio de comunicación sobre animales de compañía referente en Europa, ha querido estudiar la relación entre el enamoramiento y las mascotas, con una encuesta realizada entre el 10 y el 21 de enero de 2020 a 1.800 dueños de perros y/o gatos en España. El objetivo: averiguar qué papel juegan estas mascotas entre sus dueños y dueñas españoles y hasta qué punto pueden ser decisivos en el despertar de la atracción entre solteros y solteras.

Los animales potencian el atractivo de las personas

El amor se basa en la atracción y los animales juegan un papel importante, al menos entre los que ya disfrutan de la compañía de uno. Muchos lo saben, y el llamado « dog-fishing» lo constata. No, no se trata de ir de pesca con la mascota, sino que hace referencia a la situación en la que un hombre o una mujer utiliza al perro de otra persona para hacerse una foto y compartirla en su perfil.

¿Y por qué se recurre a esta técnica tan peculiar? Porque, efectivamente, más de la mitad de los encuestados por Wamiz (el 60.3% para ser exactos) ha reconocido que encuentra más atractivos a los hombres y a las mujeres que tienen un perro y/o gato.

Los animales ayudan a ligar

Más de la mitad de los españoles encuestados (el 57% de los participantes) aseguran que, alguna vez, han conocido a alguien a través de un perro o gato (ya sea suyo o de la persona que han conocido). Además, al 40% de los dueños y las dueñas de mascotas que han participado en el estudio les gustaría que su futura pareja tuviese un perro o gato. Y para la mitad de ellos es imprescindible, que su futuro compañero o compañera ame a los animales.

Los animales ayudan a conocer gente

La tenencia de un perro involucra muchas salidas y ayuda a desarrollar lazos sociales, permitiendo que el dueño conozca a su otra mitad mientras pasea. Ellos también son sociables, y cuando insisten en conocer a otros amigos de cuatro patas, facilitan los intercambios entre los propietarios, lo que a veces puede terminar en un encuentro inolvidable. Además constituyen una fuente inagotable de conversación y permiten dar el primer paso a los más tímidos/a.

'Los animales afianzan la pareja, pero...¡cuidado!'

El 68% de los españoles encuestados aseguran que sus mascotas contribuyen a que estén más unidos a sus parejas. Pero cuidado, porque si en el Día de San Valentín tuviesen que elegir con quién pasar el día, los resultados de la encuesta reflejan que casi 4 de cada 10 se quedaría con su animal. Por si esto fuera poco, si a sus parejas o futuras parejas no les gustasen los animales y les pidieran escoger entre él o ella y los animales, la mayoría sería capaz de dejarlo/a, así lo piensa en concreto el 60% de los encuestados.

Celebrar San Valentín solo en compañía de la mascota

El 30% de los encuestados afirma que pasará el Día de los Enamorados solo en compañía de su animal. No obstante, más de la mitad lo pasa con su pareja y con su perro o gato, aunque cabe destacar que el 35% de los encuestados ha respondido que se quedaría con su animal si tuviese que elegir entre él y su pareja.

El gran amor de los españoles y españolas: sus animales

El estudio de Wamiz confirma que los españoles aman a los animales. Algunos los aman tanto que no buscan el amor porque creen que reciben todo el que necesitan de su mascota. De hecho, casi el 100% de los encuestados creen que los animales son más fieles que las personas y, 4 de cada 10, ofrecerán un regalo de San Valentín este 14 de febrero a su perro o gato.

