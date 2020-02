Una selección de los yates más icónicos del Astillero español ASTONDOA ponen rumbo a Miami Yacht Show Comunicae

viernes, 7 de febrero de 2020, 10:03 h (CET) 100 CENTURY, 66 FLYBRIDGE y 377 COUPÉ fueraborda son los tres yates de ASTONDOA, que el Astillero de yates de lujo español ha seleccionado para exhibir en la próxima edición de Miami Yacht Show, donde participa del 13 al 17 de febrero Con tres de sus modelos más emblemáticos, ASTONDOA se prepara para participar un año más en Miami Yacht Show, donde se exhibirán por primera vez el 100 Century y el 377 Coupé, en su versión fueraborda, y volverá de nuevo este año el 66 Flybridge.

Junto al Astillero, estarán participando en el Salón náutico de Miami sus dos Dealers para América: G Marine y Rick Obey Yacht Sales.

100 Century

Un yate que conserva la personalidad que refleja los 100 años de ASTONDOA pero a la vez presenta un estilo totalmente contemporáneo. La colaboración del Astillero con Cristiano Gatto en el diseño de los interiores aporta un toque adicional de la estética italiana, dando como resultado una perfecta sintonía entre la calidad artesana y la impecable atención al detalle del diseño, los colores, las texturas y la combinación de maderas, metales y telas.

Propulsado por motores gemelos de 2.186 HP MTU 16V2000 M86, en la versión estándar, el 100 Century puede equipar opcionalmente el modelo 16V2000 M96 de 2400 HP.

377 Coupé fueraborda

Tras su presentación en la pasada edición de Fort Lauderdale Boat Show, la 377 Coupe fueraborda se exhibirá en Miami Yacht Show.

Propulsado por 3 motores fueraborda triples Mercury 350 HP, esta embarcación tipo Dayboat puede alcanzar, en su versión fueraborda, velocidades de más de 40 nudos, navegando cómodamente a 35 nudos.

La 377 Coupe fueraborda incorpora cabina con aire acondicionado, cocina y amplio solarium. Un crucero deportivo y compacto que sorprendentemente ofrece las comodidades de un yate de lujo, emocionante de pilotar y muy confortable.

66 Flybridge

Un modelo del gusto del cliente americano por sus prestaciones propias de un gran yate y por ser ideal para propietarios que prefieren gobernar su propio barco en solitario. No obstante, la cabina de este yate ofrece espacio para dos tripulantes más, cuando sea necesario.

El exterior del 66 Flybridge es altamente funcional. En la cubierta principal, los huéspedes pueden relajarse cenando a popa. En la proa, un espacioso soalrium y un salón que ofrece un extraordinario espacio. Con cuatro camarotes en su cubierta inferior y tres aseos le hacen líder en espacios en su rango.

Propulsado por dos motores VOLVO PENTA IPS1350 o MAN V8-1200 TWIN 1200 HP, el 66 Flybridge puede alcanzar velocidades máximas de 32 nudos y 25 nudos de crucero.

STAND ASTONDOA EN MIAMI YACHT SHOW – IWS RAMP C, SLIPS 27, 27A y 27B.

