El Papa Francisco dice que escuchemos a los ancianos. Pues bien, yo soy anciano, y lo que digo es por que lo he experimentado. En la festividad de San Pedro del año 1972, el Papa Pablo VI decía la siguiente frase: “Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios.” Ese mismo día, en España el cardenal Tarancón dijo la siguiente frase: “Por fin ha llegado la primavera a la Iglesia”. Pero ¿Cómo se explica esta contradicción? Ya se ve claramente que hay dos maneras de interpretar la misión de la Iglesia Católica. El Cardenal Tarancón y muchos miembros de la Jerarquía y clero católico promovían una nueva iglesia, que la que había no servía, que lo espiritual no daba de comer al hombre. A partir de esas fechas se inició un declive de lo sagrado en la Iglesia Católica que ha ido aumentando, lo sagrado ya no cuenta; la Divina Eucaristía que es la Vida de la Iglesia, anda de mano en mano como si fuese una galleta. No hay vocaciones sacerdotales, muchos conventos y parroquias se están cerrando por falta de sacerdotes. La Iglesia en muchos lugares, es simplemente una ONG. De la Iglesia Católica en la cual yo participé activamente, no queda nada, todo se a desmoronado. Es evidente que el humo de Satanás no se ha disipado, todo lo contrario, por que le facilitaron su tarea diabólica y vemos como no solo la Iglesia, también la sociedad, está totalmente esquiciada. Yo he vivido en una época que no es que fuera perfecta, pero incomparablemente mejor que la actual. Han sustituido a Dios por la democracia liberal y solo ha ocurrido lo que tenía que ocurrir.. Estamos inmersos en una batalla de titanes, solo con la eficacia de la Gracias de Dios, en la cual ya no creen ni tan siquiera muchos miembros del clero, se puede resistir esta insoportable presión diabólica, pero con la certeza, la seguridad, que junto a Cristo venceremos en la batalla.