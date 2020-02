​Cultura que busca el beneficio Jesús Domingo Martínez, Valencia Lectores

viernes, 7 de febrero de 2020, 10:55 h (CET) La carrera de armamentos, como tantos desastres medioambientales, proceden de una cultura que busca el beneficio económico o político inmediato, sin contar con las consecuencias negativas de esa mercantilización de la convivencia. Cuesta atender a criterios de gratuidad, tantas veces y tan bellamente descritos por el papa Benedicto XVI.





La clave está en la búsqueda del bien común de la familia humana en su conjunto y en su propio hábitat. Sería pretencioso resolver en unas líneas el gravísimo problema de la paz en el mundo. Pero me parece que la honestidad intelectual lleva a nombrar las raíces de los conflictos: si no se discierne el origen del mal, será imposible avanzar en la construcción de la paz. Y si recortamos horizontes y deseos -aunque parezcan sólo ilusiones irrealizables-, poco avanzaremos en la década que comienza.











