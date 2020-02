Albert Ramos se queda solo en el torneo de Córdoba Finalmente, el tenista valenciano Pedro Martínez tampoco se pudo meter entre los ocho mejores del torneo cordobés al caer ante el serbio Laslo Djere en dos sets por 6-3, 6-4 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 8 de febrero de 2020, 10:13 h (CET) El tenista catalán Albert Ramos se quedó como único superviviente de la 'Armada' española en el torneo de Córdoba (Argentina), puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, después de eliminar a su compatriota Pablo Andújar y que también cayesen Joan Munar y Pedro Martínez.



El barcelonés, quinto cabeza de serie del evento, fue el vencedor del duelo entre españoles del día, muy disputado y que se alargó por más de tres horas hasta que cerró su victoria en tres sets por 6-3, 6-7(4), 6-4.



Ramos dominó la primera manga gracias a tres 'breaks', pero en la segunda Andújar reaccionó y después de intercambiar roturas, llegó a tener saque con 6-5 para evitar el 'tie-break'. El catalán lo evitó, pero el conquense no falló ahí y llevó el duelo a un tercer parcial donde tuvo el billete en su mano con una ventaja de 4-2 antes de ser víctima de la reacción final de su compatriota.



El quinto cabeza de serie se medirá ahora por un puesto en las semifinales al argentino Diego Schwartzmann, primer favorito y que no dio demasiadas opciones a Jaume Munar al que batió por 6-1, 7-5. El balear perdió nueve de los diez primeros juegos, pero se recuperó para inquietar al jugador local que acabó evitando con un 'break' final una siempre incómoda 'muerte súbita'.



Finalmente, el tenista valenciano Pedro Martínez tampoco se pudo meter entre los ocho mejores del torneo cordobés al caer ante el serbio Laslo Djere en dos sets por 6-3, 6-4.

