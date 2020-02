Bolsonaro presenta una ley para permitir la minería y la extracción de petróleo en la Amazonia El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Congreso Redacción Siglo XXI

viernes, 7 de febrero de 2020, 08:54 h (CET) En Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro ha presentado un proyecto de ley que despejaría el camino para la minería, la agricultura y la extracción de petróleo y gas en tierras indígenas, incluso en la Amazonia brasileña.



El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Congreso. Los líderes indígenas brasileños han calificado la legislación de un "proyecto de ley genocida".

