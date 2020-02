¿Pueden las elecciones irlandesas producir la ruptura del Reino Unido? ​El ascenso del Sinn Féin en la república puede generar un efecto dominó sobre el norte y sobre Escocia Isaac Bigio

viernes, 7 de febrero de 2020, 08:31 h (CET) Una inversión de la historia está a punto de ocurrir en las elecciones generales irlandesas de este sábado 8 de febrero. Hace un siglo el Reino Unido decidió dividir a la isla irlandesa dejando que 26 de sus 32 condados vayan en dirección hacia ir después a proclamarse como una república independiente, mientras que en los 6 condados del noreste se creó una región que es junto con Inglaterra, Escocia y Gales uno de los 4 componentes del “Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.



Esta vez puede ser Irlanda la que acabe produciendo la división del Reino Unido. A 8 días que el primer ministro Boris Johnson ha consumado el Brexit los irlandeses pueden llevar al partido más anti-británico al gobierno, con lo cual Dublín va a trabajar para acelerar un referéndum en pro de la reunificación de la isla verde y la ruptura de Irlanda del Norte con respecto al Reino Unido. Esta presión, a su vez, puede impulsar a que el gobierno nacionalista en Edimburgo saque más fuerzas para lograr un referéndum escocés donde se vote por la independencia. Estos dos movimientos separatistas acabarían partiendo y desintegrando al Reino Unido.



En cierta manera se produciría una “venganza irlandesa” pues la reunificación de la isla irlandesa conllevaría a la primera división de la isla gran británica después de 1707.



Sin féinn







Por primera vez en la historia el partido nacionalista de izquierda Sin Féin, el cual estuvo asociado al hoy desarmado Ejército Republicano Irlandés (IRA), encabeza los sondeos a pocos días de unas elecciones generales en la República de Irlanda.



Desde hace un siglo el jefe de gobierno de dicho país es el llamado “Taoseach”, una palabra en la lengua nativa gaélica equivalente a la de “primer ministro”. Desde que en 1932 Éamon de Valera, un cubano-español americano, llegase a ser el segundo “Taoseach” todas aquellas personas que han detentado dicho puesto en las últimas 9 décadas han sido miembros del partido liberal de Valera (el Fianna Fáil) o del conservador (Fina Gael).



El Sinn Féin fue el movimiento político-militar que lideró la insurrección pro-independencia de 1916, la cual fue aplastada muy violentamente por las tropas británicas, y que luego ganó en 26 de los 32 condados de la isla irlandesa en las elecciones generales del Reino Unido de diciembre 1918. Este es el partido que más ha luchado por expulsar a los británicos y a la corona del noreste de la isla, que apoyaba incondicionalmente la lucha armada y los atentados del IRA y que hoy se ha convertido en la mayor fuerza entre las dos Irlandas.



Mientras que en la Irlanda del Norte que es el cuarto integrante del Reino Unido el Sinn Féin detenta la alcaldía de Belfast y quedó segundo en las elecciones generales de diciembre, en el resto de la isla ya ha empezado a liderar una encuesta. En el mejor de los casos podría encabezar el nuevo gobierno que emerja de los comicios de este sábado 8 de febrero y en el peor de los casos ser la fuerza dirimente entre cualquiera de los dos partidos que tradicionalmente se alternan en el poder.



La última encuesta antes de las elecciones generales de Irlanda coloca al Sinn Féin en primer lugar con el 25% del respaldo popular, mientras que el partido Fina Gael del gobernante Leo Varadkar ha bajado al tercer puesto con el 20% de las preferencias y su tradicional rival liberal (el Fianna Fáil) también ha retrocedido al segundo puesto con el 23%.



Irlanda del Norte







Uno de los acuerdos del tratado de paz de Belfast de 1998 estipula la posibilidad de realizar un referéndum sobre la reunificación de Irlanda. Sinn Féin va a querer que también se vote sobre ello en la república de Irlanda. Como en esta última reside alrededor de dos de cada tres personas en dicha isla es lógico pensar que va a ganar la reunificación. Empero, Londres puede demandar que solamente se acepte la reintegración de Irlanda del Norte al resto de Irlanda a condición que allí gane la opción de separarse del Reino Unido.

Si bien hoy hay los protestantes unionistas leales a la corona británica son una leve mayoría, los nacionalistas ya se han convertido en mayoría en varias partes de Belfast y en la mayor parte de la superficie de dicha región (especialmente en todas las amplias franjas colindantes con la República de Irlanda).



Una cuestión muy importante es el Brexit. En el referéndum del 2016 el 56% de los nor-irlandeses votaron por quedarse en la Unión Europea. En las elecciones al euro-parlamento de Mayo los partidos pro-europeos obtuvieron 2/3 de los votos y en las elecciones generales de diciembre por primera vez en el siglo que tiene Irlanda del Norte los nacionalistas sacaron más parlamentarios que los unionistas.



Hay muchos unionistas que son favorables a la UE y eso explica el gran crecimiento del partido de la Alianza, un movimiento pro-europeo que nace del unionismo y que ha buscado integrar a las comunidades nacionalista católica y unionista protestante, el cual quedó primero en las euro-elecciones de mayo y acaba de sacar un parlamentario.



El principal partido opositor a la reunificación irlandesa es el Unionista democrático (DUP). No obstante éste retrocedió de 10 a 8 parlamentarios. Su líder en la cámara de los comunes fue desbancado por el alcalde de Belfast que es del Sinn Féin. El DUP ha perdido la gran influencia que tuvo como el único soporte de los tories. Su programa ha consistido en hacer de Irlanda del Norte la única parte de las islas británicas e irlandesas donde se proscriba el aborto y el matrimonio gay, algo que le da popularidad dentro de algunos sectores cristianos pero les enajena el aval de muchos liberales y jóvenes. Hoy el DUP también se opone al plan de Johnson para el Brexit pues este presupone la introducción de controles tarifarios entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.



Aún no está claro en qué dirección podría votar Irlanda del Norte, pero la UE va a trabajar para promover que esta región siga el modelo de Alemania Oriental que hace 3 décadas se reunificó con el resto de Alemania.



El ascenso del Sinn Féin en la república puede generar un efecto dominó sobre el norte y sobre Escocia.



