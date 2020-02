El Aula de Dieta Mediterránea y Vida Saludable de la Fundación RAMAO entrega sus becas de investigación

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental (RAMAO) ha hecho entrega de los premios Cecilio Peregrín Martínez y Lorenzo Belmonte Navarro. En esta primera edición el Premio a la innovación para la sostenibilidad de la producción hortofrutícola ligada a la dieta mediterránea ha recaído en el doctor José Ángel Rufián Henares El Premio a la investigación para el ahorro de agua en la agricultura de productos vegetales integrados en la dieta mediterránea ha sido otorgado al doctor José Luis Guil.

El Aula Dieta Mediterránea y Vida Saludable de la Fundación RAMAO ha realizado la entrega de la primera edición de los premios a la investigación, innovación y desarrollo de proyecto y estudios relacionados con la industria agroalimentaria, que conmemoran el recorrido empresarial de los fundadores de la compañía agroalimentaria Primaflor. El acto tuvo lugar en la antigua Facultad de Medicina de Granada, actual sede de la Fundación.

El Premio Cecilio Peregrín Martínez, que se concede a los trabajos sobre innovación para la sostenibilidad de la producción hortofrutícola ligada a la dieta mediterránea, fue otorgado al doctor José Ángel Rufián Henares por su trabajo “Spent coffee grounds improve the nutritional value in elements of lettuce and are an ecological alternative to inorganic fertilizers”, en el que el profesor de la Universidad de Granada analiza la concentración de elementos en el cultivo de distintas variedades de lechugas a las que se añadió granos de café molido.

El Premio Lorenzo Belmonte Navarro a la investigación para el ahorro de agua en la agricultura de productos vegetales integrados en la Dieta Mediterránea recayó sobre José Luis Guil-Guerrero. En su trabajo “Fatty acid profiles and SN-2 acid distribution of y-linolenic acid-rich borago species”, que evalúa los aceites de semillas de diferentes especies de borago como fuentes de ácido y-linolénico biodisponible.

Durante el acto de entrega la Real Academia reconoció como socios de honor del Aula de Dieta Mediterránea y Vida Saludable a los fundadores de Primaflor por su apoyo e implicación en el desarrollo de la agricultura e industria agroalimentaria.

Al acto asistieron personalidades de la Real Academia de Medicina como María Castellano Arroyo, vicepresidenta de la Fundación y primera mujer catedrática en una facultad de medicina española, y el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz, además de Antonia Belmonte, consejera de Primaflor e hija de Lorenzo Belmonte, y Cecilio Peregrín, consejero de Primaflor e hijo del fundador del mismo nombre.

El Aula de Dieta Mediterránea y Vida Saludable es una iniciativa de la Fundación RAMAO creada con el fin de promover la investigación, la educación, la acreditación y la divulgación en las ciencias médicas vinculadas a la nutrición y la actividad física para la promoción de la salud en Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla.