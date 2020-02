Tratamiento y Enfermedades llama a la calma ante el alarmismo generalizado sobre el coronavirus de Wuhan Comunicae

jueves, 6 de febrero de 2020, 15:56 h (CET) España cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a cualquier riesgo de infección del conocido como coronavirus de China, según apuntan desde Tratamiento y Enfermedades El 2019-nCoV es el nombre asignado al ya famoso coronavirus humano de Wuhan, que se ha cobrado la vida ya de centenares de afectados, especialmente en China, donde se sitúa el foco de origen de esta epidemia.

El coronavirus de Wuhan ya ha llegado a Europa, con casos confirmados en diversos países del viejo continente.

No obstante, es fundamental contar con toda la información sobre el coronavirus para no caer en el alarmismo acerca de esta enfermedad; el Ministerio de Sanidad reitera que existe un riesgo “muy bajo” de contraer el coronavirus de China en España, por lo que se esfuerza en un llamamiento a la tranquilidad que rebaje la intranquilidad generalizada en la población.

De todas formas, este organismo se ha encargado de difundir un protocolo de actuación ante posibles casos de infección, así como unas pautas idóneas de prevención.

Evitar el contacto

Se considera que el contagio del coronavirus se produce por el contacto directo de secreciones respiratorias de un animal o persona infectada con las mucosas de otra personas, ya sea nariz, ojos o boca, principales medios de infección. Por ello, las autoridades recomiendan evitar un contacto estrecho con personas que presenten síntomas de estornudo o tos.

Cubrirse boca y nariz

Otra de las medidas esenciales ante el coronavirus de Wuhan es usar pañuelos desechables o de tela al toser y estornudar en lugar de cubrirse con la mano, que se convertiría entonces en un arma en caso de contacto directo. Si no se dispone de ninguno de estos artículos, es preferible taparse con el antebrazo.

Lavado de manos

La higiene de manos es fundamental a la hora de prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Se debe hacer a conciencia, en un procedimiento que puede llegar hasta un minuto de duración, incluyendo la zona de antebrazos.

No ingerir alimentos de la zona afectada

Es recomendable también evitar el consumo de carne y otros alimentos que no se hayan cocinado adecuadamente en la zona afectada por el coronavirus humano.

Estas son algunas de las medidas esenciales para prevenir cualquier riesgo, aunque es fundamental recordar que en España no hay razones para la alarma, puesto que las autoridades cuentan con todos los recursos necesarios para gestionar el riesgo de transmisión en todos los centros hospitalarios en caso de detectar nuevos casos de esta enfermedad, la cual no es igual de letal que en el epicentro de su acción.

