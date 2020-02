Las puertas seccionales son las más demandadas en Carpintería Métálica Villanueva para garajes Comunicae

jueves, 6 de febrero de 2020, 15:20 h (CET) Ventajas de las puertas seccionales, una de las opciones más demandadas a la hora de elegir un cerramiento para los garajes Las puertas seccionales están compuestas por elementos individuales a los que se les denomina secciones y que están unidas por bisagras. Este cerramiento permite que la puerta se eleve verticalmente por debajo del techo sin necesidad de disponer de un espacio adicional para su construcción.En este artículo, Carpintería Metálica Villanueva enumera sus principales ventajas:

Seguridad

Las puertas seccionales son ideales para los garajes por su gran estabilidad y porque ofrecen un movimiento de recorrido mejorado. Al igual que el resto de cerramientos de Carpintería Villanueva, sus puertas seccionales están verificadas y certificadas siguiendo las exigencias de seguridad vigentes.

Ahorro de espacio

Al abrirse verticalmente y quedar bajo el techo, las puertas seccionales permiten ahorrar un gran espacio. Además, pueden instalarse en cualquier hueco llegando a ofrecer hasta 15 cm más de ancho de paso libre que otro tipo de puertas. Esto se traduce en disponer de más hueco para poder aparcar, por ejemplo, otro vehículo. Además, la ubicación del garaje sea a pie de calle o en una zona transitada por peatones, no interrumpirá en absoluto el tráfico.

Aislamiento térmico

Este tipo de puertas ofrecen un gran aislamiento térmico y, por lo tanto, su estructura no se verá dañada por fenómenos meteorológicos como la lluvia y el viento.

Estética cuidada

En Carpintería Metálica Villanueva ofrecen una amplia de acabados con una estética cuidada y se adaptan a los gustos y necesidades de cada cliente para que la estructura esté en consonancia con la arquitectura de la casa, bloque, etc.

Comodidad

Otra de sus principales ventajas es la comodidad que ofrecen al abrirlas desde un mando a distancia sin necesidad de bajarse del vehículo.

En definitiva, las puertas seccionales ofrecen confort, máxima seguridad y un ahorro considerable del espacio.

