PymeOnline, portal para pymes y emprendedores, revela cuales serán las franquicias más demandadas en 2020

jueves, 6 de febrero de 2020, 12:41 h (CET) PymeOnline.es lleva más de una década en el liderato dentro de los portales para pymes y emprendedores de nuestro país. Para este año 2020 propone un estudio sobre cuáles serán las franquicias más demandadas y exitosas. Las franquicias se han convertido desde hace años en un negocio de futuro y en una apuesta, según el estudio de este portal por y para la empresa Dentro de las franquicias más habituales, como pueden ser las de restauración, financieras o transporte, PymeOnline.es destaca las siguientes como posibilidades de negocio que más se verá prosperar en esta nueva década:

Franquicias Veganas

Los restaurantes que se están especializando en comida vegana y vegetariana están de moda. Es un hecho. Este filón lo están aprovechando muchos emprendedores y cada vez se verá más restaurantes que en su carta solo ofrecen recetas veganas.

Franquicias de Transporte

En zonas turísticas, el transporte privado y de calidad está en auge. Los servicios VTC en zonas de España como Baleares, Canarias o la Costa del Sol están subiendo como la espuma. De hecho, las búsquedas realizadas en Google más demandadas desde zonas origen de turismo como Reino Unido son “malaga transfers” y “malaga Airport trasnsfers”.

Las empresas que trabajan en colaboración con los aeropuertos, también están experimentando una fuerte subida debido al aumento del turismo cada año. El año pasado se subió otro 2% el número de turistas en nuestro país, acercándose a la cifra de 90 millones, que probablemente se supere, así que empresas de alquiler de vehículos, servicio de aparcamiento en el aeropuerto o empresas de traslados y trasnfers, se verán afectadas positivamente.

Franquicias de empresas de Renting

El renting es una figura financiera con muchas ventajas fiscales y contables, por lo que las empresas que se dedican al renting o alquiler a largo plazo, sobre todo de productos tecnológicos, solo reporta ventajas a las empresas que alquilan; les permite disponer siempre de la última tecnología por un precio asequible.

Alquiler de lavadoras industriales, alquiler de fotocopiadoras o impresoras incluso alquiler de oficinas, se suman al típico renting de automóviles y furgonetas para empresas.

Franquicias de salud

Estos negocios no es que estén de moda, es que no han dejado de estarlo en los últimos 20 años. Clínicas de fisioterapia, centro de Pilates con Máquinas, tiendas especializadas en cosmética natural e incluso profesionales o los llamado coach personales como un nutricionista personal. Todas estas se unen a nuevas tendencias de salud, como los centros de micropigmentación de cejas, que en este año 2020 crecerán de forma exponencial en nuestro país.

Y a estas franquicias “clásicas” se le tendría que sumar las denominadas franquicias raras o mejor dicho, desconocidas. Franquicias poco buscadas, pero muy rentables sobre todo si se da con la zona adecuada.

Franquicias financieras

Todo lo relacionado con temas financieros siempre ha sido una incubadora de negocios, pero en los últimos años, se están demandando sobre todo aquellas entidades financieras que conceden préstamos personales con asnef o que indican a sus clientes cómo salir de morosos. Asnef o RAI, son los ficheros con más consultas.

Franquicias de servicios funerarios

Esta puede ser la más rara de todas las oportunidades de negocio que exponen desde PymeOnline.es, pero tiene una razón muy evidente centrado en el turismo y el buen tiempo del sur de España. Muchos jubilados eligen las localidades de Marbella, Estepona, Benalmádena, Torremolinos, etc. para pasar sus últimos años, y por este motivo, el número de funerarias en Marbella o funerarias en Estepona, especializadas en este tipo de clientes, está creciendo de forma exponencial. Se trata de empresas funerarias que hablan idiomas y son capaces de oficiar cualquier tipo de sepelio según las tradiciones de la religión correspondiente: católica, protestante, islámica, luterana, ortodoxa, etc.

En definitiva, según PymeOnline.es, las franquicias son siempre una garantía de éxito. El Know-How y la marca son dos de los aspectos más importantes de un negocio de éxito, y son los dos factores principales que identifica a una franquicia rentable.

