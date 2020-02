La microbiota y el eje intestino-cerebro en neonatos prematuros: tema central de la conferencia ICHMSI de 2020

La primera conferencia ICHMSI organizada en el marco regional europeo se celebrará en Barcelona, España del 7 al 8 de febrero de 2020, en colaboración con la Fundación Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos (EFCNI) La conferencia International Conference on Human Milk Science and Innovation (ICHMSI, por sus siglas en inglés) celebrará su primera edición regional europea en Barcelona, España del 7 al 8 de febrero de 2020, en colaboración con la Fundación Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos (EFCNI). La conferencia ICHMSI estará presidida por Angelika Berger, doctora de la Universidad de Medicina de Viena, y por William D. Rhine, doctor de la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford. En ella se abordarán las investigaciones científicas más recientes sobre la leche materna y sus aplicaciones actuales y futuras.

La conferencia ICHMSI es el punto de encuentro más importante para científicos y expertos médicos especializados el análisis y la investigación de la leche materna. La conferencia se centrará en la influencia de la microbiota en el eje intestino-cerebro de los neonatos prematuros y contará con aportaciones de científicos e investigadores de toda Europa.

Las últimas investigaciones sobre la microbiota señalan la existencia de una conexión directa entre la salud intestinal y el cerebro de los neonatos prematuros1, así como la correlación entre la lactancia materna y una microbiota infantil sana2. Profesionales de Europa, Japón y EE. UU. compartirán avances médicos y descubrimientos recientes sobre la microbiota que están contribuyendo a la supervivencia y al desarrollo fundamental de neonatos prematuros extremos en todo el mundo. Asimismo, examinarán protocolos avanzados de lactancia que faciliten el normal desarrollo del bebé mediante la alimentación con leche materna.

"Para mí es un honor copresidir la primera conferencia ICHMSI en Europa", señala la Dra. Berger. "Esta conferencia representa un punto de encuentro para profesionales médicos procedentes de todos los rincones del mundo y una oportunidad para investigar el potencial científico de la leche materna en los neonatos más pequeños".

Por su parte, el Dr. Rhine añade: "El liderazgo y el apoyo de la EFCNI y la Dra. Berger dotan de un alcance global a la conferencia de este año y atraen a un nuevo sector de profesionales médicos europeos. La celebración de la conferencia en Europa por primera vez presentará la oportunidad de obtener un mejor conocimiento de las diferentes prácticas clínicas relacionadas con la leche materna que se desarrollan en Europa".

En el evento de este año, también se galardonará al tercer ganador del premio Ruth A. Lawrence Investigator Award for Research in Human Milk Science. El ganador recibirá un premio en metálico de 10 000 USD, así como la oportunidad de presentar su investigación ante los asistentes a la conferencia ICHMSI del próximo año. El premio se estableció en 2016 en honor de Ruth A. Lawrence, médico pionero en el campo de la lactancia humana y la leche materna, y respalda la investigación innovadora en esta misma área de estudio.

Acerca de la Fundación Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos

La Fundación Europea para el Cuidado de los Recién Nacidos (EFCNI) es la primera organización y red paneuropeas que vela por los intereses de los bebés prematuros, los neonatos y sus familias. Reúne a padres, expertos en atención sanitaria de diferentes disciplinas y científicos con el objetivo común de mejorar la salud a largo plazo de los bebés prematuros y los neonatos, facilitando prevención, tratamiento, cuidado y apoyo de la mejor manera posible. Para obtener más información, visite www.efcni.org.

Acerca de la conferencia International Conference on Human Milk Science and Innovation

La conferencia International Conference on Human Milk Science and Innovation es el evento más importante dedicado a la investigación científica y clínica más reciente relacionada con la leche materna. Científicos y profesionales médicos de prestigio procedentes de todo el mundo acuden a este evento para debatir acerca del potencial científico de la leche materna, así como para concienciar sobre sus aplicaciones clínicas. La conferencia cuenta con el patrocinio de Prolacta Bioscience.

www.humanmilkscience.org

Contacto de prensa

Capwell Communications

info@capwellcomm.com

949.999.3303

1 https://www.nytimes.com/2019/01/28/health/microbiome-brain-behavior-dementia.html

2 https://www.nytimes.com/2019/06/12/health/breastmilk-microbiome-parenting.html