10 palabras por San Valentín que no tienen traducción literaria al español, según Hexagone

10 palabras por San Valentín que no tienen traducción literaria al español

miércoles, 5 de febrero de 2020, 15:57 h (CET) Con la llegada de San Valentín, la consultora de idiomas Hexagone ha querido recopilar algunas frases originales que pueden ayudar a expresar los sentimientos de aquellas personas y parejas enamoradas Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica: “Una de las cosas más importantes y bonitas que diferencian al ser humano de otros animales es la capacidad de poder expresarse de múltiples maneras. Da igual el idioma o la ubicación ya que algunas culturas no tienen traducción exacta de lo que se dice en nuestro idioma”.

En este sentido, desde Hexagone se han recogido las 10 palabras y conceptos que no se pueden traducir porque no existe significado literal en el español.

Yuanfen: En chino se traduce como la fuerza que existe entre una pareja para continuar juntos.

Odnoliub: En ruso se refiere a una persona que sólo tiene un único amor durante toda su vida.

Manabamáte: Se trata de un concepto que viene del idioma Rapanui y que se refiere a esa falta de apetito que se siente cuando uno está enamorado de alguien.

Gezelliheid: En holandés hace referencia a esa sensación de bienestar y cercanía que se tiene cuando se está con alguien a quien se quiere.

Dor: En rumano se refiere al sentimiento de echar de menos a la persona amada cuando debe marcharse.

Koi no yokan: en japonés se utiliza esta palabra para referirse a alguien que está predestinado a enamorar a otra persona

Retrouvailles: en francés se utiliza esta palabra cuando al reencontrarse con una persona amada después de mucho tiempo

Iktsuarpok: el idioma de esta palabra es Inuit y hace referencia al tiempo de espera de una visita de la persona amada.

Hai shi shan meng: En chino significa la promesa del amor eterno.

Geborgenheit: una palabra alemana que hace referencia a la seguridad que se siente con las personas queridas.

Desde Hexagone, con este ranking de palabras sobre el amor, se pone en valor la riqueza de las culturas, sea el idioma que sea. Este es uno de los muchos recopilatorios de palabras sin traducción que existen en todos los idiomas y no serían entendibles sin conocer las singularidades de cada una de estas culturas.

La gramática, la conjugación y el vocabulario son importantes para aprender un idioma, pero para comprender a la perfección lo que otra persona está tratando de transmitir no basta solo con eso. La mejor forma de aprender un idioma es conocer el contexto cultural , la historia y las tradiciones, para ello la recomendación es viajar y realizar una inmersión lingüística completa.

