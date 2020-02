Font Vella, Micorriza y Ayuntamiento se comprometen a preservar el entorno natural de la comarca Comunicae

miércoles, 5 de febrero de 2020, 14:21 h (CET) Para el Ayuntamiento de Sigüenza, y además de importante per sé por su valor medioambiental en primer lugar, el convenio, y su desarrollo posterior en actividades educativas, van a sumar al esfuerzo conjunto de ciudadanos e instituciones por lograr la declaración de Sigüenza como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO Sigüenza, 05 de febrero de 2020. Font Vella de Danone, la Asociación Nacional Micorriza – asociación sin ánimo de lucro que aboga por la conservación y protección del patrimonio natural y la historia que se están perdiendo en la mayoría de las regiones rurales del territorio nacional – y el Ayuntamiento de Sigüenza firmaron el pasado 29 de enero un convenio de colaboración que tiene como objetivo preservar y cuidar el territorio cercano al Parque Natural Barranco del Río Dulce – la zona del arroyo del Vado-, área donde se encuentra el manantial de la marca de agua mineral natural en Guadalajara.

El acto tenía lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sigüenza y contaba con la presencia de María Jesús Merino, alcaldesa de la localidad; el seguntino Borja Lafuente, responsable de sostenibilidad de Danone España y Ossian De Leyva, presidente de Micorriza.

Esta colaboración compromete a las entidades a analizar el territorio en el que se encuentra ubicado el manantial de Font Vella para llevar a cabo un plan de acción que se traduzca en una custodia de terreno que trabajará Micorriza con el objetivo de: mantener la naturaleza autóctona del entorno, conseguir que su flora y fauna puedan permanecer en la zona en condiciones óptimas, y contribuir así a preservar el ciclo de la naturaleza y el del agua mineral natural, que también forma parte de ella.

“En Danone tenemos claro que la fuerza está en la unión con entidades y organizaciones que buscan lo mismo que nosotros, y este plan de trabajo es un claro ejemplo de cooperación en pro del planeta y nuestra agua, que responde a nuestra filosofía de que la salud de la gente y la salud del planeta están conectadas y no podemos entender la una sin la otra”, afirmó Borja Lafuente, responsable de sostenibilidad de Danone España.

Por su parte, María Jesús Merino, alcaldesa de la localidad, dijo que el Ayuntamiento apoya este proyecto como consecución de su propósito de mantener el patrimonio natural de la zona: “trabajar activamente para la conservación del patrimonio natural de Sigüenza es en primer lugar, una necesidad medioambiental y poder contar con agentes activos en este papel como lo son Font Vella y Micorriza, creemos que solo nos puede llevar a tener un impacto positivo en su conservación. Además, y después del reciente anuncio del asalto a la declaración de Sigüenza como Patrimonio de la Humanidad, proyectos como este nos pueden ayudar a lograrlo, puesto que inciden en la conservación de nuestros tesoros medioambientales. De la misma manera, tiendo la mano a ambas entidades, Font-Vella y Micorriza, a que nos ayuden en la celebración del IX Centenario de la Ciudad de Sigüenza, en este caso con propuestas relacionadas con la puesta en valor de nuestro medio natural”.

Un plan de cooperación a largo plazo

“El objetivo inicial es analizar exhaustivamente 27 hectáreas de bosque próximas a la ribera del arroyo del Vado para detectar fortalezas y debilidades que puedan ser susceptibles de mejora mediante actuaciones a realizar a través del proyecto, el cual constará de varias fases”, explica Ossian De Leyva, presidente de Micorriza.

Esto permitirá luego que las tres entidades puedan consensuar el plan (con el visto bueno de las autoridades ambientales) y que se pueda desarrollar un acuerdo de Cdt entre Font Vella, el Ayuntamiento de Sigüenza y Micorriza. “De entre las prácticas que serán analizadas pueden estar la eliminación de la vegetación alóctona, la generación de un ecosistema de ribera autóctono, la construcción de una charca para anfibios, la eliminación de especies invasoras autóctonas -segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta- y las mejoras de la fauna, entre otras acciones”, añade De Leyva.

Además, una parte muy importante del plan será la divulgación y sensibilización ambiental con El Pinar como eje, para del alumnado educación primaria de la localidad de Sigüenza.

