"El Rolls Royce del Duque de Norton", es la última obra de Antonio Civantos. Editada por Punto Rojo Libros, en ella describe cómo el joven Leo Casariego aparece muerto la noche de un sábado en su cuarto de La Pietra, villa florentina propiedad de sir Harold Acton.

La misma noche en la que aparece Leo Carariego muerto, varios amigos de sir Harold están en la misma villa. Inapelablemente, un juez de Florencia sentencia que Leo Casariego se quitó la vida por propia voluntad. Sin embargo, unos meses después, sir Harold empieza a sospechar que tal vez su secretario fuera asesinado por alguno de los invitados, lo que le hace contratar a Ciro Blume para que descubra toda la verdad sobre esta muerte.

Ciro Blume, el tradicional detective privado que protagoniza las novelas policiacas de Antonio Civantos, tiene que recorrer diferentes países en busca del asesino; lo que hace que esta obra se convierta a la vez en una novela de viajes permitiendo al lector hacer un recorrido por las ciudades que visita el protagonista y disfrutar de sus costumbres, restaurantes, vivencias, etc.

En opinión del autor, “estoy francamente satisfecho porque la novela refleja lo que he querido escribir, lo que no suele ser tan frecuente como pueda parecer. Esta es la séptima novela que escribo con el personaje del detective Ciro Blume. Desde un principio me planteé el argumento como un premio a la trayectoria profesional de mi protagonista. Este es le motivo de que lo haya embarcado en una investigación donde el lujo, la elegancia, el erotismo, la música y el resto de las artes están activamente presentes en cada página. Naturalmente, para mí ha sido todo un inmenso placer escribirla. El lector que no entienda la novela desde un punto de vista hedonista habrá fracasado como lector y yo me sentiré fracasado como escritor. De modo que necesito para esta novela lectores con un mínimo de sensibilidad artística. Y, sobre todo, con mucha indulgencia”.

Biografía de Antonio Civantos

Antonio Civantos nació en Trujillo (Cáceres) y actualmente vive entre Zamora, Madrid y Estepona. Desde 1995 ha publicado libros como “La Cocina Sentimental”; cuatro novelas policíacas con el personaje del detective Ciro Blume, “Ciro Blume, detective privado”, “La luz afilada de los diamantes”, “Quappi de rosa” y “Hotel Paris”. También ha publicado una novela titulada “Mientras la noche termina”, que refleja el ambiente de su adolescencia en Trujillo o “Yo, Hemingway, Confesiones desde el otro lado” y “Baja conmigo al infierno”.

Además de novelista, ha sido columnista en la agencia de prensa Fax Press, ABC y La Opinión de Zamora. Actualmente publica sus artículos en el diario El Adelanto de Salamanca y El Adelanto de Zamora. Durante dos años fue también crítico en el semanario La Clave, y tiene su propio blog: antoniocivantos.blogspot.com

El libro se comercializa en España por la Punto Rojo Libros y ya puede encontrarse en diferentes librerías y páginas webs.

