Anytime Fitness amplía su equipo y refuerza su organigrama en España

miércoles, 5 de febrero de 2020, 12:58 h (CET) El gigante mundial del fitness ha incorporado a sus filas a tres nuevos profesionales para el territorio español. Con estos nuevos fichajes Anytime Fitness demuestra una vez más su apuesta por el mercado nacional y por fomentar la expansión de su red, compuesta ahora por 59 clubes operativos en todo el país. Los nuevos puestos corresponden a Alberto Ramos, director nacional de Fitness; Alexis Sekulits, director de franquicias; y Gema Boiza, directora de contenidos Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.900 clubes operativos en los 7 continentes, ha apostado por ampliar y reforzar su equipo organizativo en España con la incorporación de tres nuevos profesionales a sus filas.

Con estas tres incorporaciones efectuadas en los últimos quince meses, Anytime Fitness pretende dar un nuevo espaldarazo a su plan de expansión en el mercado nacional, donde ya cuenta con 59 clubes operativos y donde pretende alcanzar un mínimo de 250 gimnasios en un plazo de cinco años.

Gimnasios para los que la marca apuesta por un modelo de trato muy personalizado con sus socios (el coaching model) y a los que dota de la mejor tecnología para que sus usuarios puedan recibir los consejos y la ayuda de sus entrenadores de forma ininterrumpida vía su APP.

Dirección de fitness

Precisamente con la vista puesta en mejorar ese coaching model y facilitar el aterrizaje de su APP Anytime Fitness incorporó a su plantilla en España hace algo más de un año a Alberto Ramos, en calidad de director nacional de Fitness. Unido a la firma desde octubre de 2018 el directivo ha conseguido en estos meses fortalecer la cultura fitness en todos los clubes que la marca tiene en España, dar uniformidad y mejorar las operaciones, incrementar el soporte y formación a los franquiciados y aumentar la rentabilidad de sus clubes.

Con más de 20 años de experiencia en el sector del fitness en el que ha trabajado como entrenador, formador, coordinador y manager, Alberto Ramos decidió unirse a Anytime Fitness “por ser una empresa líder en su sector a nivel mundial y por su capacidad de expansión a nivel nacional”.

Antes de unirse a Anytime Fitness, Ramos -madrileño, casado y padre de dos hijos- colaboró también con Oncowellness, empresa especializada en el tratamiento de las secuelas del cáncer, como responsable de la unidad de ejercicio físico oncológico.

“Cuando una persona te abraza y con lágrimas en los ojos te dice que quizá la quimio le haya salvado la vida, pero tú le has devuelto a la vida, solo puedes abrazarla y llorar también. Quizá el reto en Anytime Fitness sea, en cierta manera, similar. Mostrar a los franquiciados, a sus equipos y a sus socios que en los sueños se hacen realidad. Que todavía podemos llegar más lejos, ser más fuertes y mejores de lo que ya somos”, sostiene.

En 2020 uno de los principales retos de Alberto Ramos pasa por implantar en la red de Anytime Fitness España los nuevos modelos de entrenamiento, colectivos e individuales, presenciales o hechos en remoto vía la APP, por los que la firma ha apostado bajo el nombre de Anytime Fitness Training.

Más efectivos en ventas

Además de reforzar su organigrama con un nuevo director de Fitness, la cadena ha ampliado su cúpula en el mercado nacional con la incorporación de Alexis Sekulits, en calidad de director de Franquicias. Un puesto con el que la multinacional ha decidido vigorizar a su equipo de Expansión en España, capitaneado por David Abrahams desde septiembre de 2016.

“Mi incorporación a esta gran familia tiene por objetivo acompañar a la marca en su crecimiento en nuestro país, y empoderar ante nuestros franquiciados, presentes y futuros, los valores que a mi juicio merece mucho la pena dar a conocer: su honestidad, su transparencia y su buen hacer”, asegura este directivo, de origen madrileño, de 44 años de edad y presente en la marca desde marzo del pasado ejercicio.

Casado y padre de una niña, Sekulits ha desempeñado gran parte de su carrera profesional en la multinacional IWG, especializada en los coworkings y los espacios flexibles de trabajo, aunque anteriormente desempeñó diversos cargos vinculados a la publicidad y el área comercial. “Anytime Fitness me dio la oportunidad de dejar atrás una vida de ejecutivo agresivo para pasar a otra basada en valores, en la que la salud y el bienestar de nuestros socios es lo más importante”, matiza.

Vinculado desde siempre al universo del fitness y más concretamente al boxeo y las artes marciales, Sekulits también ha trabajado en la Federación Madrileña de Boxeo y en diversos centros de entrenamiento impartiendo clases.

Su fichaje por parte de Anytime Fitness está ayudando a que la cadena lleve su filosofía del Let’s make healthy happen a nuevos rincones de España.

Apuesta por la comunicación

Novedades que Anytime Fitness pretende comunicar a medida que sus retos se vayan cumpliendo. Es precisamente por esta razón por la que la multinacional ha decidido ampliar su equipo de comunicación y marketing, liderado por Natalia López-Maroto desde hace tres años, con la incorporación de Gema Boiza como directora de contenidos.

“La llegada de Gema Boiza a la compañía supone dar un fuerte espaldarazo a nuestro trabajo en comunicación, tanto interna como externa. Son muchas las pequeñas y grandes cosas que conseguimos a diario y somos conscientes de que el día a día nos ha llevado a olvidarnos de aquello que le pedimos a nuestros socios: celebrar las pequeñas victorias. Mejorar la comunicación, la transparencia y estrechar nuestras relaciones con nuestros franquiciados y resto de stakeholders, está en nuestro ADN y es nuestro mayor compromiso 2020 para este departamento”, sostiene López-Maroto.

Gema Boiza es Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y el Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) de Bruselas (Bélgica). A sus 38 años, casada y madre, la nueva directora de contenidos de Anytime Fitness cuenta con una larga trayectoria profesional vinculada a diversos medios de comunicación en España como El Economista, donde ha sido directora de su revista El Economista Franquicias, y como corresponsal del Diario Negocio y Estilo de Vida ante las instituciones comunitarias en Bruselas.

“Me uno a Anytime Fitness con la ilusión de transmitir y poner en valor los hitos que Anytime Fitness no deja de sumar tanto en España como en los más de 30 países en los que está presente. Hitos que no sólo tienen que ver con sus imparables cifras de crecimiento y expansión, sino con su afán de mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo gracias a la práctica del fitness”, asegura la periodista.

La incorporación de Alberto Ramos, Alexis Sekulits y Gema Boiza da una prueba más de la apuesta que Anytime Fitness está haciendo por el mercado español. “Nosotros hemos aceptado el reto de ser cada vez más y mejores y de la misma manera que adaptamos nuestro modelo a las nuevas tendencias, necesitamos adaptar nuestro organigrama para responder a la demanda cada vez mayor de inversores que quieren acercarse a nuestra franquicia”, concluye David Abrahams.

Tras cerrar 2019 con 59 clubes operativos en el mercado nacional y con una facturación un 23% superior a la del año anterior, Anytime Fitness prevé abrir en 2020 al menos 16 gimnasios más y cerrar el ejercicio con un mínimo de 75 clubes operativos. Entre sus objetivos, también figura llegar a nuevas zonas geográficas como Cantabria, Asturias, Galicia, Extremadura y las Islas Canarias.

