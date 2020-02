Nueva propuesta gastronómica en Tarragona: Tap Station (Variedades de cervezas de barril) Comunicae

miércoles, 5 de febrero de 2020, 10:05 h (CET) El Restaurante Sol Ric Alta Taverna, en Tarragona, ofrece una nueva manera de disfrutar de la gastronomía y de la cerveza de barril, mediante un nuevo concepto llamado Tap Station, en el que el usuario puede hacer un maridaje de gran calidad Con casi un año de vida, Sol Ric Alta Taverna, es un restaurante y cervecería de Tarragona que ha conseguido diferenciarse gracias a su propuesta culinaria y a un nuevo concepto que es el Tap Station.

El Tap Station se presenta como una nueva propuesta gastronómica que quiere hacer llegar distintos sabores de cerveza de barril de todo el mundo a los usuarios, combinándolas con tapas gourmet de máxima calidad elaboradas en Sol Ric Alta Taverna.

Estas cervezas de barril están elaboradas por los maestros cerveceros y se han inspirado en el estilo de elaboración que llevan a cabo en distintas ciudades de todo el mundo, tales como Tokio, Amsterdam, Chicago, Londres, Praga…

El Restaurante ofrece un Kit Explorer, en el que el cliente podrá degustar cinco variedades de cerveza del mundo, para maridar con cinco tapas elaboradas con ingredientes de primera calidad y que combinan perfectamente con esta bebida tan festiva.

El objetivo es acercar a los usuarios una forma diferente de degustar cerveza, a través de una experiencia innovadora y aventurera, con distintos sabores del mundo y acompañándolos de las mejores opciones gastronómicas.

Cervezas intensas con aroma tostado, ligeras, espumosas, con cuerpo,etc. Opciones para todos los gustos y con matices completamente únicos, que harán viajar por todo el mundo a los clientes, compartiendo un momento agradable con amigos, pareja o familia y haciendo un delicioso maridaje con tapas de categoría.

En este restaurante de Tarragona se podrá degustar tapas del mar o de carne, a parte de unos excelentes arroces. El restaurante esta ubicado en el centro de tarragona, concretamente en la calle C/ Via Augusta, núm. 227 y dispone de un teléfono para reservas que es el 977 232 032.

En la página web del restaurante (http://www.solricaltataverna.com/) el cliente podrá encontrar las diferentes tapas y propuestas gastronómicas, así como consultar más información acerca del nuevo concepto Tap Station.

