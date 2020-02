LACUNZA presente en la feria Progetto Fuoco 2020 Comunicae

miércoles, 5 de febrero de 2020, 06:01 h (CET) LACUNZA estará presente en la decimosegunda edición de la feria Progetto Fuoco, que se celebrará en Verona del 19 al 22 de febrero bajo el lema "El calor es la energía que puede cambiar tu mundo". Progetto Fuoco es el evento mundial más importante del sector de la biomasa y se celebra cada dos años en Verona LACUNZA estará en el Pabellón 6, Stand A10 y aprovechará esta feria para presentar 23 aparatos de leña de los cuales 6 serán novedades y 8 de ellos presentarán su versión mejorada.

Entre las estufas, insertables y cocinas de leña que expondrá la empresa navarra, se presentará la nueva gama ADOUR CL, que pertenece a la ya conocida serie ADOUR, la chimenea más completa del año. Como novedad, esta incorporará un cristal lateral para que la visión sea aún mayor y pese a que su lanzamiento está previsto para marzo, LACUNZA la presentará en primicia en la feria de Verona. La chimenea dispondrá de cristal lateral izquierdo, derecho o ambos, y cada una de ellas dispondrá de tres tamaños diferentes para que el cliente elija la que mejor se adapte a su hogar.

Además, siendo una empresa con gran conciencia medioambiental, gran parte de los productos expuestos contaran con la nueva normativa ECODESIGN2022, de obligado cumplimiento a partir de 2022. Esta norma exigirá una mayor eficiencia energética de todos los productos, menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes hasta ahora no controlados.

Otra de las novedades que LACUNZA ha presentado este año en su catálogo y que se podrá ver en la feria, han sido las Innovaciones Tecnológicas. Todos los productos vienen señalados por las nuevas Innovaciones Tecnológicas correspondientes, tanto en el catálogo como en la ficha de producto que describe cada producto expuesto.

Por todo ello y debido a sus avances tecnológicos y la apuesta por la innovación, LACUNZA es hoy una empresa líder en el sector de calefacción de biomasa y una empresa del siglo XXI capaz de responder a las expectativas de los hogares más exigentes.

