​Desconfianza mutua en el Gobierno

Cada vez vemos más fisuras en el gobierno ‘Frankenstein” de los “picapiedra”, Pedro y Pablo. Por mucho que se manosee el concepto de lealtad y fidelidad, lo cierto es que arranca con fuerte desconfianza, mentiras reiteradas, ocultamiento de financiación, malversación de origen bolivariano, fuerte corrupción en los ERE e investigaciones pendientes y claro incumplimiento de normas internacionales respecto a la prohibición de volar el espacio europeo tanto de delincuentes como de defensores de la dictadura prochavista del autobusero, Nicolás Maduro. Todo ello no puede conducir a nada bueno, ni siquiera a medio plazo.



Cuando comience la negociación sobre los presupuestos lo vamos a comprobar con más nitidez. Para entonces ya no podrán disimular los intereses: de momento hasta aplauden a la Corona quienes pedían “echar a los Borbones a los tiburones” (Montero) o pasarlos “por la guillotina” (Iglesias). Hoy el “marquesado de Galapagar” se rinde egoístamente a la Corona, a los Borbones y a lo que haga falta. Son muchos miles de euros mensuales los que tienen la culpa. Eso sí, recuerden que llegaron para cambiar el poder establecido con origen en nuestra Carta Magna y en la soberanía del pueblo; anular la transición y traer la tercera república, entre otras estupideces suficientemente aventadas. La ignorancia de ciertos personajes es tan atrevida que acaban esputando al cielo y les cae a ellos mismos en forma de chubascos intermitentes. Supongo que estos bueyes, que no saben arar, intentan aprender a hacerlo junto al buey viejo, en palabras de nuestro refranero.



De todos es sabido que el mundo de la empresa ha perdido confianza. Apenas han pasado unas semanas desde que se formara el gobierno, y alguna más desde que se fraguó el acuerdo entre “lo más selecto” –no faltan quienes dicen que es el gobierno más absurdo de España desde 1978-- y ya empiezan algunos indicadores económicos a señalizar lo que anuncia la Unión Europea para España: aumento del paro, descenso del PIB, desborde y desfase presupuestario, cierre de empresas, desconfianza de Bruselas, volatilidad de la Bolsa, falta de formación en una importante bolsa de trabajadores, levantamientos ciudadanos, miedo social y problemas de convivencia por la desconexión entre políticos desnortados y sociedad, entre otros. Y solo es el comienzo.



A todo ello hay que unir la corrupción que atesoran los dos partidos en el actual e inmaduro desgobierno. Uno por su financiación ilegal por el narcotráfico, el matonismo venezolano y la ruindad bolivariana. El otro, por ser el partido más corrupto de Europa y el que más gente tiene condenada en sus filas, además de la sensación de disfrutar de patente de corso. Precisamente por eso, entre otras muchas razones, nos encontramos en una paralización plena, sin que el empresariado sepa para dónde tirar y, a la vez, no sepa dónde ni en qué invertir.



No nos olvidamos de añadir el brutal descenso del nivel político entre los miembros del gobierno sociocomunista. Ejemplos hay muchos, pero –sin duda– el más sonoro es el de la ministra de Igual Da y todo su equipo, cuyas funciones son caducas. Es un ministerio vaciado de contenido “para que juegue la marquesa”, quien fue objeto de negociación para formar gobierno, a sabiendas de su nula capacidad de gestión –analfabetismo funcional en temas de administración gestora, se llama-- y su nula y demostrada incoherencia en opiniones y afirmaciones; prueba de ello es que los usuarios de las redes sociales se muestran expectantes ante cualquiera de sus opiniones, para ‘entrar al trapo’ de sus casi siempre risibles afirmaciones, contrarias al sentido común y al pensar y sentir del común de los mortales.



Ello siempre lleva a esta ‘señora’ a convertirse en el hazmerreír puntual en las redes de ocio y tiempo libre. Es lo que tiene propagar odio a destiempo siempre….y a gritos. De todos es conocido su afán de crear Direcciones Generales sin sentido, dentro de su ministerio, que son una clara tomadura de pelo y un ataque frontal a la gestión eficaz con recursos públicos, con la que Europa se ha llevado las manos a la cabeza



Del tema de Ábalos y sus cambios permanentes en las explicaciones, mejor lo dejamos para otro momento. El sucesor de “Carbonerito” dice que no se va y que “ha venido para quedarse”. Éste confunde las cosas. Hasta el diputado el Foro Asturias, Martínez Oblanca, ha acusado al ministro del estrambótico Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el nombre ya es para desternillarse) de trabajar solo para tapar su mala imagen tras la reunión con la delincuente, progolpista y narcodictadora, Delcy Rodríguez. Para ello ha aprovechado la rueda de prensa posterior, en un claro acto propagandístico de lavado de cara. Tales reuniones clandestinas empiezan a dejar de serlo y “Carbonerito Junior” tiene un problema serio encima. De momento no va a poder volar por en la zona aérea de EE.UU. mientras no aclare su “affaire” narcofinanciero con Delcy. No lo hará, pero sí buscará un nuevo recoveco, es decir, otra mentira, lo cual es muy propio de esta izquierda manipuladora y grasienta. No faltan en su partido quienes dicen, en un intento de tapar y callar bocas, que “era solo cuestión de sexo y punto”. En fin… ¡Mayor mofa aún al tema”