Vuelve la feria de iluminación e interiorismo IED Luce

IED Madrid acoge este jueves la novena edición del evento anual de iluminación IED Luce El próximo 6 de febrero se celebra la novena edición del evento anual de iluminación, con una agenda más completa que nunca. Un evento gratuito en el que IED persiste en su labor de hacer evidente la importancia de la luz y su poder para contar historias y vestir espacios, un encuentro indispensable para cualquier amante de la luz que requiera experimentar con las últimas innovaciones del sector de la iluminación. La cita está organizada por la Master School del IED Madrid, dentro del Madrid Design Festival, y con la colaboración de la asociación de autores de la iluminación (AAI) y la asociación profesional de diseñadores de iluminación (APDI).

En este evento de referencia en el sector profesionales e interesados descubrirán las últimas novedades en iluminación escénica, iluminación arquitectónica y producto lumínico. Durante la jornada se podrá disfrutar de un ciclo de presentaciones con los diseñadores Paul Nulty y Maxi Gilbert, y la mesa redonda patrocinada por las empresas de iluminación Vibia y Marset y la Revista Room Diseño. "Luminarias hechas y diseñadas en España", debate en torno a la importancia del proceso colaborativo de co-creación entre los diseñadores y las marcas fabricantes de la mano de Jaume Ramírez y Ramos-Bassols como invitados especiales, y con Emerio Arena, co-editor de la revista Room Diseño como moderador. Asimismo, se podrá visitar los distintos expositores de grandes empresas de la iluminación y asociaciones del sector, que un año más se confirman como colaboradoras del evento. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, en la sede de IED Madrid (Flor Alta 8, Madrid).

Programación

AULA S7 - CHARLAS PROFESIONALES

13:00h. SIMON. Iluminación en restaurantes, de la función a la emoción.

13:20h. VBOSpagna. Lights up the art by Vbospagna.

13:40h. iGuzzini. Iluminación Fachada Edificio San Caetano - Xunta de Galicia.

16:00h. LEDVANCE. Tendencias de diseño de iluminación general para hoteles, hostelería y comercios.

16:20h. LAMP. Proyectos co-creación de Lamp.

16:40h. OM LIGHT. Luz para la presa Foz Tua en Portugal.

17:00h. ZUMTOBEL GROUP. Iluminación del Museo Guggenheim Bilbao.

17:20h. ERCO. Sala capitular de la Catedral Primada de Toledo

AULA MAGNA - CONFERENCIAS

18:30h. Maxi Gilbert. “Refracción: del Caos a la quietud”.

19:15h. Mesa redonda. “Luminarias hechas y diseñadas en España”. Un debate en torno a la importancia del proceso colaborativo de co-creación entre los diseñadores y las marcas fabricantes. Con Jaume Ramírez, por Marset, y Ramos-Bassols Por Vibia. Moderada por Emerio Arena de Room Diseño.

20:15h. Paul Nulty. “The Art of Light”.