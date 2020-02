MARGen: Una mujer completamente menopáusica queda embarazada con sus propios óvulos

La menopausia completa se define como una condición en la cual la regla no se ha producido durante por lo menos un año, a causa de la desaparición de los folículos (vesículas en las cuales maduran los óvulos) de ambos ovarios Una mujer completamente menopáusica ha conseguido quedar embarazada con sus propios óvulos. Este caso, inédito, se ha dado a conocer recientemente en la en la revista médica Obstetrics & Gynecology International Journal, por el equipo médico de la clínica MARGen de Granada, donde se ha realizado el tratamiento. Anteriormente, este equipo, dirigido por el doctor Jan Tesarik había logrado varios embarazos en mujeres pre menopáusicas -mujeres con reglas esporádicas- con sus propios óvulos.



Protocolo CARE

La menopausia completa se define como una condición en la cual la regla no se ha producido durante por lo menos un año, a causa de la desaparición de los folículos (vesículas en las cuales maduran los óvulos) de ambos ovarios. El equipo del doctor Tesarik aplicó su protocolo CARE (Customized Assisted Reproduction Enhancement) tanto para la estimulación ovárica de la paciente como para la Fecundación in Vitro (FIV).



“Con el protocolo CARE estamos alcanzando, en las mujeres pre-menopáusicas, unas tasas de embarazo clínico del 23% y de parto del 18%, muy elevadas al tratarse de un grupo de pacientes con una reserva de ovarios extremadamente pobre”, explica el doctor Tesarik. A la mayoría de estas pacientes, se les había negado en otras clínicas de diferentes países la posibilidad de realizar una tentativa de FIV con sus propios óvulos, una opción con la que la Clínica MARGen logra tasas de embarazo de entre el 70 y el 80%.



“Sin embargo -indica el doctor Tesarik- muchas mujeres optan por realizar una tentativa con sus propios óvulos, incluso si la probabilidad de éxito es muy baja o casi nula. Nuestra experiencia nos dice que un embarazo en mujeres pre-menopáusicas con una reserva ovárica extremadamente baja es posible. La novedad es hacerlo posible en una paciente completamente menopaúsica”.



Según la información publicada por la Clínica MARGen, en esta paciente la ecografía no mostraba folículos visibles en los ovarios y el valor del marcador de la presencia de óvulos en los ovarios, la hormona anti-Mulleriana (AMH), era prácticamente cero.



“Sin embargo -explica el director de la Clínica- la pareja insistió en probar, por lo menos una vez, a pesar del riesgo elevado de fracaso. La sorpresa fue que, después de la aplicación del protocolo CARE, pudimos recuperar 3 óvulos, obtener 2 embriones y alcanzar un embarazo gemelar que continua adelante."



Para el doctor Tesarik, este caso, inédito, "demuestra que ningún cuadro clínico, por lo malo que sea, incluyendo una menopausia completa, excluye la posibilidad de embarazo con los óvulos propios de la mujer. Tanto en la serie de mujeres pre-menopáusicas publicada previamente, como en el último caso de la mujer completamente menopáusica, se trataba de mujeres relativamente jóvenes con pre-menopausia y menopausia precoz, afectando a mujeres relativamente jóvenes. La paciente completamente menopaúsica de este caso tenía 32 años".



A la luz de estos resultados, el director de la Clínica MARGen recomienda "no excluir automáticamente a estas pacientes del tratamiento sobre la base de valores decepcionantes de sus marcadores de reserva ovárica y de la ausencia de folículos detectables, mediante ecografía, en los ovarios". “Por supuesto -señala- una donación de óvulos es una solución mucho más eficaz, pero la decisión final pertenece a la paciente y a su pareja”.



Finalmente, al referirse a las mujeres en la misma situación pero en edades más avanzadas, el doctor Tesarik dice que todavía queda mucho por hacer. “Se trata, concluye- de optimizar el uso de la hormona de crecimiento para rejuvenecer la función de los ovarios, un método que ya funciona pero que, en mi opinión, es mejorable. Estamos trabajado con un grupo de científicos de diferentes países para avanzar en esta tarea”.