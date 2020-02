Programa de comunicación entre farmacias y AP de Gipuzkoa, premio de la Academia Iberoamericana de Farmacia Comunicae

martes, 4 de febrero de 2020, 15:36 h (CET) El objetivo del programa, que se ha desarrollado en San Sebastián, Zarautz-Orio-Aia y Bergara-Antzuola-Elgeta, es mejorar la calidad del servicio sanitario a los pacientes, así como impulsar una farmacia comunitaria más asistencial e integrada en el sistema sanitario gracias a una mejor comunicación entre profesionales sanitarios El programa de comunicación entre farmacias comunitarias y profesionales de Atención Primaria impulsado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) y Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, en colaboración con las farmacéuticas de Atención Primaria y las direcciones médicas de las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs) implicadas, ha recibido uno de los cinco premios 2019 otorgados por la Academia Iberoamericana de Farmacia.

El principal objetivo del programa es contribuir a implementar canales de comunicación con protocolos consensuados que ayuden a resolver diferentes situaciones relacionadas con la medicación de los pacientes y que requieren comunicación con el personal de Atención Primaria.

La entrega del galardón tuvo lugar el pasado viernes en Granada en un acto al que asistió el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, quien subrayaba que “la comunicación entre profesionales sanitarios de diferentes niveles asistenciales es fundamental para mejorar la calidad del servicio sanitario a los pacientes. La ciudadanía ve necesaria esa comunicación entre distintos agentes de salud para mejorar la gestión de su medicación”, matizaba.

El programa premiado se ha desarrollado a lo largo de 2018 y 2019 en Donostia (con la participación de 60 farmacias y 10 centros de salud de Donostialdea), y en los municipios de Zarautz-Orio-Aia (cinco farmacias) y Bergara-Antzuola-Elgeta (siete farmacias). Los resultados han sido muy positivos en cuanto a la resolución de diferentes situaciones relacionadas con los medicamentos en el día a día de la farmacia comunitaria. De hecho, el Colegio y los agentes implicados trabajan ya en la extensión del programa a otras zonas del territorio guipuzcoano.

El procedimiento común consiste en que la farmacia comunitaria identifica un problema en la medicación del paciente que requiere comunicación con los profesionales de Atención Primaria. El farmacéutico contacta con el área de atención al cliente del centro de salud correspondiente por email, en casos no urgentes y, por teléfono, en casos urgentes. Desde el área de atención al cliente solucionan la incidencia o la derivan al médico de Atención Primaria, a la enfermera, o bien al personal sociosanitario.

Incidencias registradas

En cuanto a las incidencias registradas que han sido motivo de comunicación con el centro de salud figuran las dudas administrativas sobre la Tarjeta de Identificación Sanitaria (TIS), la necesidad de medicación y/o envases por parte del paciente, la detección de problemas relacionados con la medicación, la sustitución de medicamentos por desabastecimiento, o la detección de situaciones de vulnerabilidad sociosanitaria, entre otros aspectos

El programa se ha calificado como bastante satisfactorio por la mayoría de los profesionales que han participado en el mismo. En este sentido, desde el COFG subrayan que utilizar el área de atención al cliente para la comunicación con cada centro de salud facilita el contacto para la farmacia comunitaria y no interrumpe la práctica de los profesionales de Atención Primaria.

Para definir el programa, previamente se desarrolló una experiencia piloto con 18 farmacias y 10 centros de salud de Donostialdea, entre los meses de marzo y agosto 2017.

