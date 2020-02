Según Grupo Index, 7 de cada 10 compradores de nueva vivienda exigen viviendas sostenibles para su compra Comunicae

martes, 4 de febrero de 2020, 15:41 h (CET) Según datos obtenidos por Grupo Index (https://grupoindexmadrid.com), constructora madrileña de viviendas, el 72% de los jóvenes que van a comprar una casa en los próximos meses consideran muy importante la climatización y sostenibilidad del nuevo hogar En un momento en el que la conciencia social sobre el medioambiente es un tema de preocupación para la sociedad, el sector inmobiliario también es sensible a esta mentalidad.

Ya no sólo se trata de un tema económico exclusivamente sino de sostenibilidad medioambiental. La compra más importante de la vida de una persona también se ve afectada por cómo repercute sobre el planeta tanto en cuestiones de contaminación como de optimización de los recursos para que el día a día no afecte al planeta.

Desde Grupo Index se ha detectado en el último año como entre las solicitudes de información sobre la construcción de viviendas se ha disparado un 120% las consultas relacionadas con la vivienda sostenible.

Inmaculada Palomo, Director/a Técnico del Grupo Index explica, “El nuevo comprador de vivienda tiene una mentalidad muy diferente respecto al de hace 15 años. Se trata de un comprador que tiene mucho más claras las ideas respecto a temas que antes no se valoraban como el medioambiente, la domótica o la personalización de la vivienda. Por ello el sector inmobiliario está viviendo una transformación que afecta profundamente a la construcción de las viviendas. Debemos saber adaptarnos a estas demandas para ofrecer lo que se nos exige. Hay que prestar atención”.

Medidas como el control de residuos, el uso de materiales reciclados para prevenir generar más desechos, reutilización de materiales, el estudio del emplazamiento de la vivienda, las orientaciones o incluso el entorno o la vegetación son vitales en las nuevas promociones para promover la sostenibilidad.

Para dar respuesta a esta creciente demanda, las constructoras se han lanzado a la construcción de un modelo de vivienda más sostenible, de consumos casi nulos y con unos materiales reciclados.

5 medidas para una vivienda sostenible

Además de la nueva conciencia social sobre el medioambiente, Europa exige nuevas edificaciones con un consumo energético nulo para cumplir con el Protocolo de Kioto. Así, la edificación sostenible se afianza en nuestro país.

Desde Grupo Index se ha elaborado un a lista con las 5 medidas más importantes que se deben valorar para tener una vivienda sostenible:

El emplazamiento: Sin duda un factor clave para la construcción de una vivienda es tanto el emplazamiento como la orientación de la misma. Si la vivienda se encuentra en un lugar rodeada de vegetación se evitará la contaminación atmosférica y ayudará en el confort térmico y climático.

Energía renovable para el autoconsumo: La utilización de tecnología que permita aprovechar la energía solar o eólica. Hoy en día existen soluciones que permiten utilizar estos recursos naturales para convertirlos en energía dentro del hogar.

Aislamiento: Para conseguir una correcta eficiencia energética es importante cuidar el aislamiento de la vivienda: ventanas, cerramientos, la ubicación de la caldera o incluso los muros con 3 centímetros de diferencia entre pilar y pilar.

Uso de materiales naturales y reciclables: Para la construcción de viviendas se utilizan multitud de materiales. La mayoría de ellos acaban como residuos que además son altamente contaminantes y perjudican el medioambiente. La tendencia actual pasa por utilizar materiales que se puedan reutilizar y que sean eco sostenibles. De esta manera se podrá reducir el impacto medioambiental. Lo mismo ocurre con las pinturas ecológicas y otro tipo de materiales para la decoración del hogar.

Uso de tecnología para hogar que favorezca la sostenibilidad: Los grandes avances de la tecnología han democratizado el uso de sistemas de ahorro energético pero también de uso de energía en el día a día. Desde Grupo Index además se invierte en el desarrollo de sistemas y métodos que favorezcan el aprovechamiento energético con sistemas como el de la limpieza del polvo mediante corrientes de aire.

