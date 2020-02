Aluvidal e Itesal, más de 20 años trabajando por ofrecer los mejores cerramientos de aluminio Comunicae

martes, 4 de febrero de 2020, 12:53 h (CET) Desde Aluvidal consideran que para una empresa es fundamental contar con los mejores fabricantes para así poder ofrecer al cliente un producto de calidad y con todas las garantías. Son y quieren seguir siendo una de las empresas principales en este sector ofreciendo acabados de máxima calidad y garantías Desde sus inicios en el año 2000, Aluvidal confía en Itesal Sistemas como el principal proveedor de aluminio para su carpintería. ¿El motivo principal? Su relación calidad-precio que les permite ofrecer estructuras con todas las garantías. Y la muestra de la apuesta son los más de veinte años que llevan trabajando de la mano. Gracias a la calidad de su aluminio han conseguido que las ventanas de aluminio en Zaragoza que han instalado a lo largo de todos estos años hayan supuesto un gran aislamiento térmico, un sistema de ventilación controlada y un aprovechamiento de la energía solar en los espacios donde se han instalado los cerramientos, convirtiendo a esta carpintería de aluminio en Zaragoza, en una de las empresas referentes del sector.

Además, para Aluvidal es muy importante el compromiso de los fabricantes en la búsqueda de soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y, en este sentido, Itesal fabrica más del 80% de su aluminio a partir de materia prima reciclada ya que este, a diferencia de otros materiales, no pierde sus propiedades originales. Una acción que supone una reducción considerable del impacto en el medio ambiente, teniendo en cuenta que la electricidad consumida en fabricar una tonelada de aluminio reciclado es 95 veces menor de la que se emplearía en el proceso sin reciclar. Por ello, sus puertas y ventanas ayudan a proteger el medio ambiente.

Además, en Aluvidal trabajan con los estándares no sólo de producción sino de montaje que les indica su proveedor convirtiéndolos en una carpintería que ofrece unos acabados de excelente calidad en la entrega de cada trabajo realizado.

Para la carpintería familiar de Aluvidal es un orgullo poder decir que todos sus clientes siguen confiando en ellos por el trato humano que ofrecen adaptándose siempre a las necesidades de cada empresa o particular que les contrata. Aun así, se esfuerzan día a día y continuarán haciéndolo para ofrecer el mejor servicio.

