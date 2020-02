Tipo de taquillas para vestuarios, según la web mobenka.com Comunicae

martes, 4 de febrero de 2020, 12:33 h (CET) A la hora de diseñar y equipar un vestuario ya sea el de un colegio, centro de salud, gimnasio o cualquier empresa, es muy importante sacar el máximo aprovechamiento al espacio, además de buscar el equipamiento adecuado de taquillas de vestuarios, bancos de vestuarios, cabinas de ducha, etc., y sus infinitas posibilidades de acabados. Todo ello ayudará a conseguir un área de vestuario mucho más funcional, atractiva y duradera Conocer los diferentes tipos de taquillas que uno puede encontrar en el mercado es de vital importancia a la hora de realizar un proyecto para vestuarios.

Dentro de los diferentes tipos de taquillas que uno puede hallar, también es muy importante el prestar especial atención a las múltiples variantes y alternativas que pueden encontrarse en un mismo tipo de taquilla como: distintas clases de cerraduras, acabados o sistemas de perfilería entre otras.

¿Cómo escoger la mejor taquilla para el vestuario?

Es muy importante tener en cuenta todo el asesoramiento recibido por parte del personal cualificado y experto, que atendiendo a la actividad a realizar podrá recomendar las características necesarias que deben de tener las taquillas a colocar en los vestuarios, con el propósito de conseguir unos óptimos resultados.

Las taquillas para vestuarios es un elemento imprescindible en el espacio de trabajo o lugar de ocio. Es el lugar en el que uno deposita su ropa y enseres personales mientras realiza su actividad laboral o deportiva; por lo que es muy importante el garantizar la máxima seguridad, cuidado e higiene, factores muy valorados por todo usuario.

El mercado actual ofrece diferentes tipos de taquillas:

Taquillas de melamina

Taquillas de vidrio

Taquillas de fenólico o HPL

Taquilla de plástico

Taquilla de metal Las taquillas de melamina, conglomerado de partículas de astillas y serrín, brindan una superficie muy resistente de fácil limpieza.

Las taquillas de melamina, es uno de los principales elementos que forman parte de los vestuarios de un centro escolar, centro sanitario o centro empresarial.

Las taquillas de fenólico o HPL, son tableros estratificados muy utilizados en encimeras y paredes. Este tipo de taquillas de material fenólico se caracterizan por ser de un material muy resistente por lo que son colocadas en lugares cerrados castigados por elevadas temperaturas o humedad y de uso intensivo

Las taquillas de vidrio, se trata de un material perfecto para dar un toque diferenciador a aquellas instalaciones en donde el diseño es una parte fundamental.

Las taquillas de plástico, de material antibacteriano, de fácil limpieza, no precisan de montaje, son de fácil instalación, recomendado para ambientes húmedos.

Las taquillas metálicas son fácilmente adaptables a cualquier espacio: vestuarios, gimnasios, centros industriales, lugares de ocio, centros de enseñanza.

Existe una gran variedad en colores, en el ancho, en tamaños y configuraciones (entre 1,2 y 4 puertas por columna).

Este tipo de taquilla metálica es ideal para colgar la ropa, ya que cuentan con una balda superior para guardar los enseres personales y una barra de PVC para colgar las prendas.

El mercado actual además de brindar diferentes tipos de materiales, también ofrece varias opciones con respecto a la configuración números de módulos, anchuras, colores dependiendo de las necesidades espaciales y de los usuarios; tanto para taquillas de vestuarios, gimnasios, centros educativos, centros sanitarios, centros empresariales, etc.

Una taquilla en ningún momento debe de estar reñida con la personalización a pesar de que en muchas ocasiones el espacio con el que se cuenta para el vestuario sea reducido o deba de ser aprovechado al máximo.

Además de la amplia gama de taquillas que ofrece el mercado, también ofrece un amplio abanico de bancos de vestuario económicos, en metal y madera, con la opción de poder incorporar respaldo e incluso perchero y repisa superior, que permite equipar a la perfección tanto las zonas de ámbito laboral como las zonas de ocio, instalaciones deportivas y almacenes.

