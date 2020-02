Reloj Laboral, la herramienta para fichar en el trabajo y cumplir con las inspecciones de trabajo Comunicae

martes, 4 de febrero de 2020, 11:45 h (CET) Registro de trabajo por cada empleado para gestión de las vacaciones, bajas laborales, evitar errores en los fichajes, etc son algunas de las opciones que ofrece la App Reloj Laboral El Reloj Laboral es un sistema de control horario creado en 2017 para gestionar y calcular las horas de trabajo de los empleados. Su objetivo inicial era medir el tiempo trabajado durante la jornada laboral y cumplir con la normativa vigente.

En Marzo de 2019 se aprobó una normativa sobre el registro de la jornada laboral de los trabajadores a tiempo completo y tiempo parcial y que introducía nuevas exigencias a cumplir: “La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.” “La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.” Desde el 12 de Mayo ya es obligatorio para empresas y autónomos con empleados cumplir con estas obligaciones. El incumplir con estas exigencias puede suponer multas. Para que todas las empresas y los autónomos pudieran cumplir con la normativa desde el ministerio de trabajo se envío una guía de uso de la nueva normativa y un criterio técnico de los inspectores de trabajo.

6 Métodos para registrar la jornada laboral

El sistema del Reloj Laboral permite fichar en el trabajo con varios métodos diferentes: app móvil, aplicación de ordenador, navegador web, acceso grupal, lector de huellas o en casos de no disponer de Internet con una llamada telefónica.

Al crear la cuenta el administrador puede añadir los empleados de forma individual, de forma grupal con un Excel o enviarles invitaciones a través del email. El administrador puede delegar en subadministradores para que estos puedan crear empleados, crear grupos de trabajo, aceptar correcciones y gestionar estos empleados, etc.

Los grupos de trabajo permiten realizar cambios a nivel grupal y de gestionar desde una tablet o un ordenador los fichajes de cada empleado, con sus claves personales e individuales. El administrador puede asignar a un responsable de grupo para que este lleve el control del personal de grupo, de sus horarios, vacaciones, correcciones de fichaje, etc.

La aplicación permite el control del registro laboral y da herramientas al administrador para gestionar a la plantilla y las horas trabajadas de estos, así como ofrece un calendario laboral para marcar los días de vacaciones, bajas, reposo médico, días de matrimonio, etc. En caso de errores o incidencias en el registro laboral permite realizar correcciones durante el mes en curso o el mes anterior por parte de empleado o del administrador.

El Reloj Laboral permite el control del fichaje laboral desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo ofreciendo alternativas a empresas de todos los tamaños y necesidades laborales.

