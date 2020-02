Esta noche se cumplen los doce primeros años del viaje de 'Across The Universe' hacia la Estrella Polar

La emblemática canción de The Beatles se envió desde Robledo de Chavela el 4 de febrero de 2008, donde está ubicado uno de los tres complejos de NASA integrados en la Red del Espacio Profundo Esta noche, a caballo entre los días 4 y 5 de febrero, hará doce años, que la Antena DSS 63, en el complejo del Espacio profundo de Robledo de Chavela -uno de los tres que tiene la NASA en todo el mundo- emitió la canción de The Beatles 'Across The Universe', en dirección hacia la Estrella Polar.

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, en colaboración con el Centro de Entrenamiento y Visitantes (CEV), creado por NASA, junto con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ha recordado este fin de semana el hecho con un concierto-conferencia en el que dos de los protagonistas de aquel día, Jesús Portero, ingeniero informático encargado de enviar el mensaje al espacio, y Carlos González Pintado, Jefe de Operaciones de la estación entonces, describieron la acción al público asistente, que prácticamente llenó el auditorio del Centro Cultural El Lisadero.

Naturalmente, sonó la canción de The Beatles, junto a otras muchas del grupo de Liverpool, magistralmente interpretada por el dúo Aguado& Robles, piano y voz. “Por la temática, el título, y la belleza de la canción, era la apropiada. Ojalá llegase a alguna inteligencia exterior. Hay pocas posibilidades, según explican los técnicos, pero el hecho tiene una intención poética. Si alguien ahí fuera lo escucha, Across The Universe es una magnífica representación de lo mejor que tiene la especie humana”, decía Luis Aguado, cantante del dúo que interpretó el concierto.

En esta misma apreciación coincidía González Pintado. “Fue una elección acertada para conmemorar el 50 Aniversario de la NASA, el 45 de la creación de la Red de Espacio Profundo, y el 40 de la composición de la canción”, señalaba. Y, aunque las posibilidades de que alguna forma de vida la reciba son ínfimas, y aún lo son menos de que sea capaz de decodificarla, “no es imposible”, señala Jesús Portero.

Según el programa de emisiones de aquel día, 4 de febrero de 2008, poco antes de las doce de la noche, “calibramos el transmisor a 18 kilovatios y, una vez hecho esto, llevamos la antena al punto adecuado, apuntando hacia la Estrella Polar. A eso de la una de la madrugada, hora local, llegaba del Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory) la orden de lanzar el mensaje interestelar. A continuación, Jesús Portero iniciaba el proceso para enviar la canción, digitalizada, comprimida, y convertida en bloques de comandos –se transmitieron 9.400 en ocho minutos-. La Estrella Polar, icónica, por ser la guía de los navegantes y viajeros a lo largo de la historia, y la más brillante de la constelación de la Osa Menor, está 431 años-luz de la Tierra. Por lo tanto, ahora, la canción está ya fuera del sistema solar, a 12 años luz de nuestro planeta".

'Across the Universe' es una canción de The Beatles compuesta por John Lennon en 1968, pero acreditada como Lennon-McCartney, que fue incluida primero en el álbum 'No One's Gonna Change Our World' (1969) y posteriormente en 'Let It Be' (1970), de cuya publicación se cumplen, en 2020, también 50 años.

“Llevamos tiempo programando eventos que subrayan la participación de Robledo, de España, en la carrera espacial. Doy gracias al Ateneo Antonio Robles, que nos ayuda en este propósito, y emplazo a los robledanos y visitantes a nuestro próximo evento en este sentido, que llegará cuando se cumplan los 50 años de la misión Apolo XIII”, señaló Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavela. En nombre del Ateneo Antonio Robles, Carlos Álvarez presentó un evento que moderó Alberto García Sánchez.

Vídeos

Concierto-Conferencia Robledo de Chavela. Across The Universe