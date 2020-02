​España, el país elegido para el injerto capilar

Los españoles cada día están más convencidos de que los microinjertos capilares dan buenos resultados y quedarse calvo ya no es una condena sin remedio. Es un fenómeno de masas que, desde hace 10 años, se ha disparado y ha evolucionado con el tiempo. Tanta es su evolución que, a pesar de que Turquía fuera el país líder por su eficiencia y sus precios para el injerto capilar, ahora España ya es una gran competencia y la opción elegida para miles de españoles.



La principal ventaja de realizar este tipo de tratamientos en España es que se garantiza una calidad de instalaciones y de profesionales acordes a los estándares de nuestro país y un seguimiento por el especialista. Además, en España ha mejorado mucho el sector, y clínicas como Clínica Ibiza, en Madrid, se transplanta todo el pelo posible en una sola cirugía, siempre sin sobrepasar los límites para no dañar la zona donante.



¿En qué consiste la intervención de injerto capilar? Aunque la alopecia sea genética o hederitaria, hay solución para ello: el injerto capilar. a la técnica clásica (FUSS) se ha unido una más novedosa y efectiva (FUE). En la FUSS se extrae una banda de cuerocabelludo, quedando una cicatriz lineal en la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, con la técnica FUE se evita esta cicatriz porque los folículos se extraen uno por uno.



En ambos casos, se toman folículos de otra parte del cuerpo de la persona que se somete al tratamiento. Las zonas más comunes suelen ser la nuca, la barba o el pecho. Es necesario un estudio personalizado tanto de los folículos que se van a retirar como de la técnica que se va a utilizar para que el resultado sea lo más natural posible. No hay que olvidar que, tras la intervención, el profesional tiene que garantizar un seguimiento de al menos un año del injerto capilar.



El proceso se lleva a cabo con anestesia local, por lo que no es doloroso. Y, lo mejor de todo, es que en España existen clínica que garantizan realizarlo en una sola sesión, utilizando más de 5000 foliculares en un procedimiento nada invasivo.



No cabe duda que los transplantes capilares es más que una moda pasajera. El culto al cuerpo y la belleza tienen cada vez más peso en la sociedad y en el estado anímico de las personas, que necesitan sentirse bien consigo mismas. Por ello, los injertos acaban con el complejo para muchos: la falta de pelo.



Adiós Turquía, hola España La mayoría tiene a alguien conocido que ha viajado a Turquía para hacerse un transplante de pelo. Y es que en el país otomano, el turismo de salud está subvencionado. Muchos creen que viajar hasta Turquía para hacerse la operación capilar le saldría más económico. Pero, lo cierto es que, gracias a la demanda generada por este nuevo fenómeno, España cuenta con una gran cantidad de profesionales por todo el país en clínicas especializadas, lo último en material y maquinaria y a un precio económico.



Hay un factor que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se pretende viajar a Turquía para ponerse pelo. Y es que, tras la intervención, el seguimiento tiene que ser constante durante al menos un año. Si se realiza la operación en España, el paciente se garantiza un resultado de calidad.



El injerto capilar: una moda llena de mitos Aunque hoy en día lo injertos capilares son muy populares, existen mitos rondando por Internet acerca del tema, sobre todo en rede sociales.



No es cierto que esta operación tenga que realizarse cuando se está completamente calvo. De hecho, si se hace en este caso, es mucho más difícil. Ayuda mucho que quede algo de pelo en la zona baja de la cabeza, pues se podría extraer folículos para los injertos.



Tampoco es cierto que solo puedan someterse al procedimiento las personas jóvenes. De hecho, los injertos capilares se pueden hacer desde los 18 años a los 90. Eso sí, los profesionales recomiendan y aseguran que la mejor edad está entre los 30 y los 40 años.



Otro mito encontrado en Internet es que todas las operaciones de transplante capilar dejan marca o cicatrices. Suele depender del tipo de operación, como se ha comentado anteriormente. Pero, de todas formas, es muy probable que, si el procedimiento lo lleva a cabo un buen profesional, las cicatrices sean inexistentes.



El tratamiento de transplante capilar no es doloroso. Gracias a la anestesia local utilizada, los pacientes no sienten dolor o molestias. El postoperatorio tampoco lo es porque se recomienda tomar algún tipo de analgésico para evitarlo.



Además, se puede hacer vida normal tras 48 horas normalmente y, después del primer mes, se puede hacer una rutina deportiva sin ningún tipo de limitaciones.



Es verdad que la alopecia es mucho más común en hombres, pero no es cierto que solo ellos puedan someterse a este tratamiento. Las mujeres con alopecia o con cabello pobre existen, y ellas también pueden optar por la opción de injertarse pelo.



Y sí, el pelo que se injerta crece. Lo que se transplanta, como ya se ha dicho anteriormente, es el folículo capilar, no el pelo, por lo que se comporta como el resto del cuerpo y crecerá hasta que se desee cortarlo. Además, no tiene por qué volver a caerse.