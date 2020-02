Ni carnívoros ni vegetarianos: la dieta flexitariana crece en España

No son vegetarianos, aunque les preocupa el consumo excesivo de carne y el bienestar animal; en su dieta predominan las frutas, verduras y legumbres, pero no renuncian a disfrutar de una hamburguesa o una pizza. ¿De quién estamos hablando? Se trata de los flexitarianos, una “tercera vía” entre la dieta omnívora y el veganismo que cada vez tiene más partidarios en España según confirma Deliveroo, la empresa de comida a domicilio de calidad.



Los flexitarianos son personas que basan su alimentación en los vegetales, hortalizas, legumbres o frutas, aunque consumen carne, pescado o marisco de vez en cuando. ¿Lo mejor de los dos mundos? Parece que este enfoque convence, porque el 7,9 % de la población española se identifica con la dieta flexitariana.



Esta cifra ha aumentado un 25 % en los dos últimos años según el estudio The Green Revolution 2019 de la consultora Lantern. En especial, el flexitarianismo atrae más a las mujeres, que doblan al número de hombres en la práctica de esta dieta (10,2 % frente al 5 %). Además, aunque no se definan como flexitarianos, uno de cada tres españoles dice haber reducido su consumo de carne roja el último año.



¿Qué come una persona que sigue una dieta flexitariana?





Una cosa es decirlo y otra es ponerlo en práctica. ¿Dónde disfrutar de auténtica comida flexitariana? Como respuesta a esta tendencia, cada vez más restaurantes rediseñan sus cartas para incorporar opciones de platos sin carne ni pescado.



También ganan terreno los restaurantes especializados en comida flexitariana saludable como Flax & Kale. La cadena ya cuenta con cuatro locales en Barcelona y acaba de inaugurar el primer establecimiento en Madrid. Su fundador y CEO, Jordi Barri, explica cuáles son los platos estrella de la carta de Flax & Kale:



“Nuestras ensaladas son una de las categorías favoritas durante todo el año. Son muy completas, tanto en sabor como de nutrientes. Otra categoría que está cogiendo mucha fuerza es la que llamamos ‘sustitutos de la carne’. Nuestra OMG! Plant-based Burger tiene la textura y el sabor de la ternera, pero está hecha íntegramente con ingredientes de origen vegetal. Los Tacos Jackfruit al Pastor, parece que están rellenos de carne de cerdo deshilachada, pero no es más que jackfruit. Y la ensalada Kale Caesar Salad tiene trozos de ‘pollo’ de origen vegetal. ¿Lo mejor de todo? Que elaboramos todos estos sustitutos nosotros mismos”.