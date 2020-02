Curiosidades de la ortodoncia invisible, informa Clínica dental Díaz Frontera Comunicae

lunes, 3 de febrero de 2020, 16:53 h (CET) Tener una dentadura correctamente alineada no sólo es una cuestión de estética, a su vez mejora la función masticadora, con ello se obtiene una digestión más liviana, mejora la respiración y la limpieza bucal es más fácil Los tratamientos de ortodoncia invisible en Málaga son los encargados de corregir irregularidades, defectos y mal posiciones de las piezas dentales, bien sea por mejorar la estética facial y bucal de la persona o para mejorar la calidad de vida del paciente.

La ortodoncia en Málaga ha evolucionada vertiginosamente en los últimos años, pasando de incómodos y poco estéticos aparatos de metal a ir mejorando poco a poco la funcionalidad y estética de su sistema de correción. Entorno a esta especialidad odontológica existen curiosidades que pocos conocen entre las que destacan:

- Fue en el año 1945, cuando el doctor H.D Kiesling, comprobó que se podían realizar movimientos dentales con aparatos removibles de plástico, pero no fue hasta la década de los 90 cuando Zia Chishti creó una empresa especializada en el diseño y fabricación de alineadores dentales de plástico empleándose avanzada tecnología de impresión 3D.

- En un inicio, los alineadores sólo solucionaban problemas básicos como serapación entre dientes o apiñamiento leve. Gracias a los grandes avances tecnológicos y odontológicos, fueron solucionándose problemas más complejos como el resalte, la mordida cruzada o la sobremordida, entre otros.

- En ocasiones excepcionales, las férulas son acompañadas por ataches, es decir, pequeñas bolitas de composite que se colocan cementadas sobre las superficies de los dientes cuya funcionalidad es la de servir de apoyo a los alineadores para conseguir movimientos y correciones más complejas.

- Edward Angle, estableció la clasificación dental gracias a la cual puede distinguirse el nivel de rotura dental, la dirección en la que apuntan y el encaje entre sí.

- La ortodoncia es eficiente incluso cuando el periodo ha finalizado y se ha retirado el aparato, ya que posteriormente viene el periodo de retención en el que se fijan los dientes y cuyos resultados son permanentes.

- El dentista en Málaga especializado en ortodoncia es el único personal que puede establecer y diseñar el tratamiento ortodoncia oportuno para cada paciente.

