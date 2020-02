Multiculturalidad y futurismo, ejes de las nuevas colecciones de gafas primavera-verano 2020 ‘CIONE’ Comunicae

lunes, 3 de febrero de 2020, 16:57 h (CET) Bajo el paradigma de la primavera-verano 2020 la marca presenta sus nuevas colecciones: Éxodo y Bots en moda, y Essentials. Tres conceptos con un mismo espíritu: que todo el mundo sienta que ha encontrado la gafa que le define. La que se adapta plenamente a su ritmo de vida y a su personalidad. La que, más que un complemento de moda, se convierte en una seña de identidad Éxodo: la adaptación al cambio

Éxodo es multiculturalidad y adaptación al cambio. Una gafa graduada y de sol para gente plural, que siente el mundo como su casa y lucha por un futuro mejor. Éxodo se relaciona directamente con la materialización de las luchas sociales gestadas en las primeras décadas del siglo XXI. La movilización de grandes grupos de personas a otros países diferentes de su lugar de origen en busca de una vida mejor.

Con una paleta de colores vibrantes, y formas grandes y marcadas, inspiradas en los años 70, los modelos de gafas graduadas y de sol reciben los nombres de los principales núcleos del planeta con mayor mezcla cultural y diversidad. Ciudades que recuerdan que todo el mundo forma parte de una misma raza, en un mismo planeta.

Bots: la aceptación de lo nuevo

Bots es la aceptación de lo nuevo. Bajo un halo futurista, refleja la conversión de los cambios positivos, dentro del concepto de robotización social al que nadie puede escapar. Un abrazo a la tecnología como aliada.

La colección Bots se inspira en la creciente tendencia que analiza cómo en la siguiente década cobrará importancia la inteligencia artificial y la llegada de la tecnología 5G. Una nueva era que generará una demanda de información que, a diferencia de lo que hasta ahora se ha vivido, buscará la tranquilidad.

Con colores inéditos y únicos, brillos, tonos metalizados y neones, y formas atrevidas en acetato y metal, los diferentes modelos hacen de cada persona un ser único y especial. Es el recordatorio de vivir el momento presente para encarar el futuro con ilusión. Ser lo que se es para formar al ser que se será. Sin grandes estridencias, pero con la confianza de sentirse diferente.

Essentials: gafas para todos

Essentials es la cotidianidad llevada a los límites de la calidad y la sofisticación del día a día a base de metal y acetato. De la misma manera que no hay dos personas iguales no hay dos gafas iguales por el simple hecho de que la llevan personalidades diferentes. Bajo nombres propios, los modelos son modernos y de tendencia, con una amplia gama de colores básicos, para que puedas combinar gafas y outfits. A las gafas graduadas y de sol se le unen las Essentials Junior, originales, divertidas y llenas de color.

‘CIONE’, moda y calidad en exclusiva para ópticas de la cooperativa. Desde CIONE llevan cuidando y diseñando miradas desde 1973, con productos que se definen por un exquisito mimo en los detalles, dentro de una decidida apuesta por las últimas tendencias.

