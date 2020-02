Bionike presenta sus cofres de regalo para el Día del Padre Comunicae

lunes, 3 de febrero de 2020, 16:41 h (CET) La preocupación por el cuidado de la estética ha pasado de ser algo exclusivo de las mujeres a formar parte de la lista de inquietudes masculinas. Hoy en día, todos los rituales de belleza tienen su versión para "ÉL". Entre las preocupaciones estéticas de los hombres está el cuidado del rostro, tratar de resolver problemas como bolsas y ojeras y disminuir los factores de envejecimiento. Bionike, la marca nº 1 de cosmética en Italia, presenta los mejores productos 100 % "SIN" para ellos El día del padre se acerca, y elegir el detalle ideal parece tarea imposible. Regalando productos de cosmética SIN no hay manera de fallar, por ello Bionike presenta dos cofres con sus mejores productos para que los padres, se sientan mimados en su día.

Defence Man. Caja regalo

Cofre regalo que incluye los siguientes productos:

Un Gel de ducha tonificante que limpia la piel, incluso sensible e intolerante.

Un Gel after-shave lenitivo, que aporta sensación de alivio y frescura a la piel del rostro después del afeitado. También calma enrojecimientos e irritaciones.

Por último, incluye una crema hidratante reequilibrante está formulada para hidratar la piel de los hombres. Ideal para la piel sensible, intolerante y con tendencia al enrojecimiento.

PVP: 25,50 €

Defence Man Kit Regalo

Cofre regalo que incluye los siguientes productos:

SAFE SHAVE - Espuma suave y abundante que logra un afeitado rápido reduciendo el riesgo de cortes y enrojecimientos. Está enriquecida con ingredientes con propiedades hidratantes y protectoras y deja la piel agradablemente suave.

SAFE BALM - Con una textura ligera y de rápida absorción, ofrece un alto confort cutáneo.Su fórmula es sin alcohol, enriquecida con ingredientes calmantes y reparadores para aliviar la irritación y promover la función de barrera natural de la piel. Ideal para satisfacer las necesidades de la piel masculina e hidratar y proteger después del afeitado.

DRY TOUCH - Previene la formación del mal olor, sin obstaculizar la transpiración natural y deja una sensación de piel seca, no deja rastros ni manchas.

PVP: 25,41 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en los que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “Gluten-Free” y “Child Labor Free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48 de Madrid y en las mejores farmacias.www.bionike.es

C/ Cristóbal Bordiú 48, 28003

Telf: 91. 033 02 67

Facebook: @BionikeSpain

Instagram: @bionike_es

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.