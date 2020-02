Belén Gutiérrez Pérez, nueva Head of Talent en LHH Comunicae

lunes, 3 de febrero de 2020, 16:01 h (CET) LHH afianza su equipo asumiendo el nuevo propósito de marca. LHH es la empresa líder a nivel mundial en procesos de Transformación, Desarrollo del Talento y Gestión de Carreras Lee Hecht Harrison, compañía del Grupo Adecco y líder global en el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación (‘Workforce Transformation’), continúa apostando por un posicionamiento sólido en el área de Desarrollo y Gestión del Talento incorporando a Belén Gutiérrez Pérez, como Head of Talent. Con un equipo de más de 3.000 profesionales, LHH se sitúa como un partner estratégico en desarrollo de talento global.

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y Master en Dirección de Recursos Humanos y Organizaciones por ESIC, Belén ha desarrollado su carrera profesional tanto en el ámbito de la consultoría como en empresa (España, UK y Brasil). Con más de 20 años de experiencia profesional, Belén ha trabajado en la gestión de RRHH dentro de empresas como Barclays Bank, Cortefiel, Inditex o Primark. En 2007, tras certificarse como Coach Ejecutivo, Belén realiza el salto a consultoría en España para posteriormente iniciar su carrera internacional en Latinoamérica, como Manager en Hay Group Brasil, hasta 2015.

Previo a su incorporación en LHH, era la CEO de Maiscoaching, proyecto diseñado y creado para apoyar a líderes en la transformación de sus negocios, a sus equipos y a sí mismos, por medio de Executive Coaching, Coaching de equipos y Programas de desarrollo transformacional. También es fundadora de Purpose Moves, comunidad de descubrimiento y co-creación de Propósito en organizaciones, equipos y personas.

Actualmente, Belén es miembro del Consejo de Administración en una entidad financiera, miembro del IC-A (Instituto de Consejeros y Administradores) y EJE&CON (Ejecutivas y Consejeras), así como Profesora asociada de Master y Grado en CUNEF.

Belén aporta a LHH una gran experiencia en el diseño y facilitación de trabajos con C-Level y Middle Management en proyectos de Gestión del Cambio y Cultura organizativa, Liderazgo y Gestión del Talento, Coaching individual y de equipos, Sucesión y Assessment. Además, es experta en la Construcción y Capacitación de equipos de Alto Rendimiento en sectores como la automoción, retail, banca, farma, industria, hotelería o sector público.

