Este San Valentín la marca de gafas Clic propone el modelo Brooklyn y Wall Street en rojo pasión Comunicae

lunes, 3 de febrero de 2020, 13:10 h (CET) Rocalina International trae a España la marca de gafas con conexión frontal magnética de neodimio, testado en los túneles de viento Harley Davinson Este San Valentín, Rocalina International propone la marca de gafas Clic y su modelo Brooklyn y Wall Stret en rojo pasión para regalar comodidad y diseño a los que más quieres.

Diseñadas para ser cómodas, fuertes, intuitivas y muy fáciles de poner. Su diseño sencillo y práctico dispone de una abertura frontal, de forma que las gafas reposan sobre el cuello cuando no se utilizan facilitando el día a día del usuario.Equipadas con un imán de neodimio, el imán más potente y duradero en el tiempo. Tiene una duración aproximada de 150 años y resiste frente al viento, sin abrirse, hasta una velocidad de 208 Km/h (Testado en túneles de viento de Harley Davidson).

La prioridad de la marca es poner el diseño al servicio de la utilidad, al mismo tiempo que tiene muy presente la moda y las últimas tendencias.

Sobre CLIC

CLIC es una marca de gafas con conexión frontal magnética. Se caracterizan por su gran comodidad y practicidad en el día a día de aquellos que las usan. Las gafas CLIC reposan sobre el cuello, por lo que no se pierden ni se olvidan.

Las gafas CLIC están equipadas con un imán de neodimio, el más potente, resistente y duradero en el tiempo.

Todas las gafas CLIC vienen de serie con una varilla regular extensible para un mejor ajuste.CliC recomienda a sus clientes que ofrezca el montaje de lentes de corta y media distancia.

CLIC es un claro ejemplo de diseño al servicio de la utilidad, disponible en diferentes formas, colores y materiales.

Sobre ROCALINA

Empresa distribuidora de gafas pre graduadas, monturas ópticas y gafas de sol para España y mercado Internacional.

Siempre en busca de los productos más singulares que consigan diferenciarse de la competencia, ofrece productos de calidad e introduce marcas de referencia en el mercado del sector óptico de nuestro país.

*Todas las gafas pre graduadas y monturas ópticas son productos sanitarios que poseen marca CE y que cumple con la legislación vigente que le es de aplicación, Directiva 93/42/CEE, Directiva 2007/47/CE y RD 1591/2009 sobre productos sanitarios.

