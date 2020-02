Muchosol se alía con Europ Assistance e incluye un Seguro de Cancelación gratuito en todas sus reservas Comunicae

lunes, 3 de febrero de 2020, 12:01 h (CET) En su afán por mejorar día a día el servicio que ofrece a sus clientes, el portal de alquiler vacacional Muchosol ha implementado el Seguro de Cancelación de Europ Assistance. Este seguro no tiene ningún coste para el cliente y lo proveé de una amplia cobertura en caso de cancelación de la reserva Muchosol, dando un paso más para fidelizar la confianza de sus clientes y apostando por gestionar reservas seguras y de confianza, incluye ahora un seguro de cancelación gratuito en la totalidad de sus ventas. Todas y cada una de las reservas del portal incluirán este seguro que no tendrá ningún tipo de coste para el viajero. Por supuesto, también lo incluirán las reservas realizadas por las Agencias de Viaje de las que es proveedor oficial de apartamentos y villas.

Según Amparo Díaz, Marketing Manager de la empresa de alquiler vacacional, esta es una de las implementaciones más innovadoras del sector. “Para nosotros, lo más importante es que el cliente se sienta seguro al contratar sus vacaciones, que tenga la tranquilidad de estar reservando un producto de calidad y la certeza de que nuestra compañía responderá ante cualquier imprevisto que pueda surgir”, dice la responsable.

Un paso más en la profesionalización del sector

Esta alianza con un grupo del tamaño y la experiencia de Europ Assistance es la mejor manera de ver representados los esfuerzos de Muchosol por profesionalizar el sector del alquiler turístico. Europ Assistance, fundada en 1963, apoya a los viajeros en más de 200 países y territorios gracias a su red de 750.000 proveedores y 39 centros de asistencia. Este acuerdo va proporcionar ese plus de tranquilidad a los clientes Muchosol.

El portal solamente trabaja con propiedades gestionadas por agencias inmobiliarias profesionales y, además, tiene detrás un amplio equipo humano que ofrece asistencia en 6 idiomas. Atención personalizada y alojamientos verificados y con altos estándares de calidad son algunas de las ventajas que supone alquilar con Muchosol. Ahora, gracias al acuerdo firmado con Europ Assistance, también lo será disponer, de manera gratuita, de un Seguro de Cancelación en todas las reservas.

