Rentokil Initial indica cuatro consejos para prevenir el coronavirus y la gripe

lunes, 3 de febrero de 2020, 11:17 h (CET) La multinacional Rentokil Initial ofrece recomendaciones para prevenir el contagio de la gripe y el más reciente caso de coronavirus – también conocido como "neumonía de Wuhan"- detectado en China. Si bien el segundo aún no tiene casos confirmados en el país, la gripe sí ha registrado en la tercera semana del año una incidencia de 204.5 casos por cada 100 mil habitantes en toda España El Ministerio de Sanidad indicó este viernes que estaba estudiando dos casos de personas procedentes de Wuhan, China, por posible contagio de coronavirus, la nueva enfermedad contagiosa que ha generado más de 130 muertos en ese país asiático y que está encendiendo las alertas en todo el mundo.

Tras los análisis pertinentes, se confirmó que se trataba de gripe y no de coronavirus. El Ministerio, de hecho, ha llamado a la calma por considerar que la probabilidad de que el virus llegue a España “es muy baja” y que se está haciendo un seguimiento constante de la información disponible, aunque ya se han confirmado 4 casos en Francia y otros 4 en Alemania.

Con la gripe se da una situación opuesta. España ha presentado las últimas semanas de enero un repunte de gripe debido en gran parte a las bajas temperaturas, con una tasa de incidencia de 204.5 casos por cada 100 mil habitantes.

La Comunidad Valenciana y Cataluña han declarado epidemias de gripe por la incidencia de 119,5 y 147,7 casos registrados por cada 100 mil habitantes, respectivamente, según los datos arrojados por el Sistema de vigilancia de la gripe de Salud Pública y la Conselleria de Salud de la Generalitat de Catalunya.

Asturias, Navarra y La Rioja no se quedan atrás. El Principado de Asturias cuenta, en efecto, con una tasa de 623 casos por 100 mil habitantes, y en La Rioja ya se han producido 2 muertes atribuidas a complicaciones por la enfermedad.

La fiebre alta, el dolor muscular, de cabeza y garganta, la tos, la congestión nasal, el malestar general y la falta de energía son los principales síntomas tanto de la gripe como del coronavirus, aunque este último puede también desembocar en graves dificultades para respirar y una neumonía potencialmente mortal.

Al ser enfermedades contagiosas, suelen transmitirse de persona a persona, al estornudar, toser o hablar, pero también al usar objetos contaminados, por lo que tomar medidas básicas de higiene es fundamental para impedir su difusión.

La multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, Rentokil Initial, promueve varias medidas muy básicas para reducir el riesgo de contraer gripes y otros padecimientos similares al coronavirus:

- El lavado de manos: Rentokil Initial ha desarrollado los últimos años una campaña para explicar la forma correcta de realizar el lavado de manos, que debe durar al menos 20 segundos.

Las manos se deben mojar hasta la altura de las muñecas y se debe usar abundante jabón para frotar las palmas, el dorso, los dedos, las uñas y las muñecas.

Tras el proceso de enjabonado, es muy importante aclarar con abundante agua y secar bien con una toalla de un solo uso o un secador de aire.

Según el director de Comunicación de Rentokil Initial, Jacinto Díez, "la buena higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para impedir el contagio de la gripe y se debe realizar especialmente antes y después de cocinar, comer o utilizar el baño".

Los geles higienizadores con alcohol también son potentes sustitutivos del agua y jabón y son muy útiles para llevar en el bolso a cualquier parte.

En áreas de mucho tránsito, como pueden ser los entornos laborales, es importante realizar del lavado de manos una práctica habitual. En función de ello Rentokil Initial ofrece a las empresas productos como los dispensadores de jabón, los dispensadores de papel o toallitas de papel, los higienizadores de manos y los secadores de manos.

- El uso de pañuelos: Para impedir que los gérmenes circulen en el aire es fundamental que las personas se tapen la nariz y la boca al estornudar o toser, de preferencia con pañuelos desechables de un solo uso. En caso de carecer de pañuelos, lo ideal es taparse con el dorso de la mano, en vez de la palma, o acercando el rostro a la parte interior del codo.

- El descanso: Para prevenir el contagio es altamente recomendable que quienes manifiesten síntomas de gripe permanezcan en sus casas o eviten espacios muy concurridos, al menos durante los primeros días. Esto evitará que el virus se propague a otras personas como compañeros de trabajo, usuarios de transporte público, entre otros. Además, La persona enferma debe mantenerse continuamente hidratada y no automedicarse. En caso de sospecha de coronavirus, es importante notificarlo a las autoridades sanitarias lo antes posible

- La calidad del aire: Los conductos de climatización pueden actuar también como propagadores de virus, gérmenes o bacterias si no están sometidos a revisiones periódicas para analizar la calidad del aire. En caso de detectar la presencia de patógenos, se tienen que realizar tratamientos de limpieza y desinfección.

Rentokil Initial cuenta con tecnología de última generación para evaluar el estado de los conductos de aire acondicionado -actividad que según la ley se debe efectuar anualmente- y establecer planes de higienización a medida.

