Invitaciones de boda Weloovers para 2020

lunes, 3 de febrero de 2020, 09:37 h (CET) Weloovers pretende revolucionar el mundo de las bodas con sus personajes y frases divertidas para los novios más modernos Tener ideas creativas sobre invitaciones de boda originales a veces se convierte en un reto para los novios. Ese trabajo ya lo han realizado con mucho amor el equipo de diseño de Weloovers. Ellos han diseñado una colección dónde los novios podrán encontrar la invitación de boda perfecta para celebrar el evento mas importante de sus vidas.

Tarjetas de boda personalizadas

En Weloovers han creado las tarjetas de boda personalizadas con avatares que pueden elegirse en función del aspecto de los novios (peinado, color del cabello…). A esto hay que sumarle la gran variedad de frases molonas que podrán escoger. Se está ante un nuevo concepto de invitaciones de boda que hace posible que los novios las diseñen según sus preferencias y gustos personales.

Los personajes creados por Weloovers ayudarán a los novios a cumplir el sueño de tener unas invitaciones de boda originales de aspecto fresco y divertido, frente a otras más tradicionales.

Muchos novios se preguntan ¿cómo crear una invitación de boda weloovers personalizada?

Los novios no tienen porque preocuparse, el equipo de Weloovers ha creado un videotutorial para explicar como se personalizan las invitaciones. Y es que ellos ofrecen a los novios una gran cantidad de modelos. Solo tienen que seleccionar el modelo que mas les guste e ir avanzando paso a paso hasta terminar el proceso de compra.

Para crear la mejor invitación de boda con la que sorprender a los invitados tan solo tienen que inspirarse en ellos mismos y en lo que les rodea (mascotas, niños, aficiones…). Después solo hay que elegir los avatares y la frase que mejor se adapte a su personalidad y forma de ser.

Ofrecen una gran variedad de invitaciones diseñadas con todo el amor del mundo, con frases que van desde lo más tierno y romántico hasta las más graciosas y divertidas.

La gran variedad de frases para incluir en las invitaciones o la elección de los avatares que les representarán les hará vivir un momento muy divertido.

Y si los novios quieren ir más allá de las invitaciones de boda personalizadas, también pueden personalizar en la misma línea otros complementos del enlace. Como puede ser el menú de boda, libro de firmas o la tarjeta de agradecimiento, sin olvidar que pueden añadir un mapa con la ubicación del lugar de la celebración.

Información a tener en cuenta por parte de los novios

Para crear una invitación de boda perfecta, esta debe incluir toda la información necesaria acerca del enlace. La fecha, hora, lugar en el que tiene lugar la ceremonia o el sitio en el que se realizará la celebración, son datos muy importantes a tener en cuenta.

Packs ahorro boda

Los packs ahorro de invitaciones de boda es lo ideal para los novios que quieren hacer las invitaciones y toda los elementos a juego con el modelo que hayan elegido entre los muchos diseño que ofrece Weloovers. Pueden llegar a tener un ahorro del 20% si contratan varios elementos de la papelería junto a sus invitaciones de boda soñadas.

En Weloovers saben que la calidad de los materiales es un factor diferencial

Además del diseño, es tan importante la calidad de impresión, como la calidad y el gramaje de los papeles que se utilizan para elaborar las invitaciones de boda y toda la papelería. En Weloovers trabajan siempre con papeles especializados de gama alta. Para que cuando los invitados y familiares reciban la invitación a la boda les sorprenda no solo por su diseño sino también por su calidad.

Atención personalizada y asesoramiento

Por otro lado ofrecen un servicio de atención personal y asesoría relacionado con las invitaciones y la papelería de boda. Un profesional de Weloovers les orientara en todas la dudas o necesidades que puedan surgir en el proceso de compra, diseño y acabado. Siempre con una implicación constante para que la experiencia de compra de los novios sea el máximo de satisfactoria.

