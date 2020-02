Narval Pharma celebra su 20 aniversario y lo hace con esta promoción Comunicae

El laboratorio Madrileño especializado en nutracéuticos de última generación, celebra este 2020 su 20º aniversario con un código de descuento para todos sus clientes

Lo que no todos saben es que Narval Pharma, el laboratorio Madrileño que está detrás de nutracéuticos como Lex Vitae (protege las células frente al daño oxidativo gracias a su composición con tocoferol, zinc y selenio), Binarval Plus Z (eficiente apoyo para quien busca el control de peso), Zendoor (ayuda a conciliar el sueño gracias a la melisa y la melatonina) y Afran (ayuda al equilibrio emocional graciasal safranal)entre otros, tiene sus orígenes en el año 1989, cuando un grupo de profesionales del sector de la sanidad -médicos, farmacéuticos, químicos y bioquímicos- decidieron unir sus talentos y dedicarlos a investigación y desarrollo biotecnológico con el fin de mejorar la salud de las personas y su calidad de vida.

En el año 2000 estos profesionales deciden dar el siguiente paso y se refundan bajo el nombre actual y el lema eficacia por principio, conformando un laboratorio con el que comercializar sus propios desarrollos tomando como directriz y base científica una de las líneas de investigación más apasionantes del siglo XXI; el estudio de productos naturales mediante procesos biotecnológicos que aporten apoyos y protección a diversas áreas de la salud.

Un regalo para celebrar con sus clientes

Narval Pharma celebra su 20 aniversario haciendo un 20% de descuento durante todo el mes de febrero a todos sus clientes. Para beneficiarse simplemente hay que introducir el código 20ANIVERSARIO antes de hacer el pago en su página web. Cualquier duda podrá ser resuelta por el chat de asistencia de la misma página o en el teléfono gratuito 900 10 22 58

Los productos de Narval Pharma son una inversión en salud, ya que solo trabajan con materias primas de alta con calidad procesos de elaboración altamente cuidados, utilizando métodos de obtención de activos no desnaturalizantes.

