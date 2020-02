El precio de la vivienda comienza el año con una subida del 0,13% frente al año pasado La vivienda de segunda mano en España tuvo un precio medio de 1.705 euros por metro cuadrado en el mes de enero de 2020, cayendo un -0,36% frente a diciembre. Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de febrero de 2020, 09:34 h (CET)

Según el informe mensual de precios de venta de pisos, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de enero de 2020 fue de 1.705 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una caída del -0,36% frente al pasado mes de diciembre, cuando el precio por unidad de superficie fue de 1.711 euros. El repunte con respecto a enero de 2019 fue del 0,13%, ya que el precio medio hace un año se situó en los 1.703 euros por metro cuadrado.



El precio de la vivienda ha inaugurado 2020 con una tímida subida. Según Ferran Font, director de Estudios de pisos, esta será la tónica los próximos meses, dado que “atravesamos un escenario de moderación”. El portavoz del portal inmobiliario indica que “esta ralentización también afectará a hipotecas y compraventas”. “La contención será la máxima en un mercado que ha agotado su recorrido al alza, pero al que tampoco le queda margen para mayores ajustes”. No obstante, Font argumenta que esta situación de estabilidad podría cambiar: “El sector aguarda expectante la puesta en marcha de las políticas de vivienda que trae bajo el brazo el nuevo Gobierno. El alcance de estas medidas en el precio de los inmuebles está por ver”.



El directivo señala que “dotar de sostenibilidad a una actividad que arrastra un pasado lleno de altos y bajos no es sencillo, pero está en nuestra mano revertir la situación”. El experto apunta que “el mayor reto es lograr una oferta diversificada, capaz de ir en sintonía con la capacidad económica de los distintos segmentos de la población”. “Ni el alquiler puede ser una condena de por vida, ni la propiedad el lujo de unos pocos”, sentencia Font.



25 capitales subieron interanualmente y otras 25 cayeron

Las regiones más caras en enero de 2020 fueron Baleares (3.144 €/m²), Euskadi (2.701 €/m²) y Madrid (2.644 €/m²), y las más baratas Castilla-La Mancha (893 €/m²), Extremadura (1.002 €/m²) y Murcia (1.133 €/m²). Interanualmente, los repuntes más llamativos se dieron en Baleares (5,75%), Canarias (4,52%) y Madrid (3,76%), registrándose los ajustes más intensos La Rioja (-6,94%), Asturias (-5,05%) y Navarra (-3,10%).



Baleares, con 3.144 euros por metro cuadrado, fue la provincia más cara. Le siguieron Gipuzkoa (3.111 €/m²) y Bizkaia (2.677 €/m²). En el lado opuesto estuvo Cuenca, que cerró la clasificación con 718 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ciudad Real (757 €/m²) y Toledo (798 €/m²). Los incrementos más abultados de un año a otro se localizaron en Baleares (5,75%), Las Palmas (5,07%) y Álava (4,85%). Las bajadas más pronunciadas las arrojaron Lleida (-7,83%), La Rioja (-6,94%) y Zamora (-6,71%).



La capital más cara fue Donostia-San Sebastián, con 4.913 euros por metro cuadrado. Por detrás se situaron Barcelona (4.408 €/m²) y Madrid (3.959 €/m²). Ávila fue la más asequible, con un precio de 1.037 euros por metro cuadrado. Otras capitales baratas fueron Ciudad Real (1.088 €/m²) y Jaén (1.120 €/m²). Las subidas más intensas frente a enero de 2019 se produjeron en Vitoria (9,73%), Palma de Mallorca (7,98%) y Pamplona (7,16%). Las que más bajaron fueron Zamora (-9,42%), Barcelona (-7,46%) y Ciudad Real (-7,35%). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Se prevé un aumento del número de ocupados del 1,7% interanual Los empleos de jornada completa crecieron a mayor ritmo que los de jornada parcial. La tasa de abandono escolar en España alcanza su nivel más bajo desde que se tienen datos El 44,7% de la población entre 30 y 34 años está titulada en Educación Superior (FP de Grado Superior o estudios universitarios) El trabajo flexible en España reducirá hasta 46.000 toneladas de CO2 en la próxima década Se alinea así con en el objetivo anunciado por Pedro Sánchez en la pasada COP25 de reducir una de cada tres toneladas de CO2 en diez años España declara emergencia climática y prepara legislación vinculada al cambio climático La legislación, que tiene por objetivo evitar los impactos más catastróficos del cambio climático, incluirá la meta de llegar a cero emisiones de carbono en España para 2050 Periodismo de trinchera en ABC Nueva Economía Fórum es una tribuna de opinión. La primera en su género. Con una dirección que se anticipa a lo que va a ser actualidad y que ofrece su atril a quien tiene algo que decir. En la sección Foro de la Comunicación, el invitado fue Bieito Rubido, el director de ABC que, presentado por Manuel Pizarro, se presentaba advirtiendo que iba a hablar de periodismo, de ABC, de los medios de comunicación y del statu quo en que se encuentra la información