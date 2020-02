Experiencia paranormal… Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 3 de febrero de 2020, 08:30 h (CET) En aquella vivencia extraña, yacía mi cuerpo enfermo

y tieso, sobre la cama.

Respiraba a medias

y tenía taquicardias.



En aquella ocasión

supe del cielo y del infierno,

de los que me hicieran daño,

de lo que era y de lo que eran,

de que fuera víctima…

del engaño.



Sin saber si volvería

a estar viva,

andaba mi pobre cuerpo

deambulando por la casa

y esperando…

un vaciado total de almas,

que me permitiese caer al suelo

e ir... al cielo.



Pero para mi sorpresa

volví a ser yo.



Para la revista argentina, Planeta Sueño. Comentarios Casas Viejas 03/feb/20 14:00 h. La F. "Guru-Gú" está en condiciones de afirmar que los 400.000 afectados de la cadena canalla iDental se sienten identificados con la primera parte del poema. Pero en absoluto con la segunda. Toda vez que se encuentran sin salud, sin dinero y sin dientes. En la cadena iDental se extraían dientes sanos para cobrar los implantes. Y las Financieras sus profetas. Cetelem SAU sin ir mas lejos. El fundador de la cadena y miembro del Opus Dei García Pellicer puede ser propuesto para beato sin pasar por el "empleo" de venerable. En la España corrupta es posible. Por otra parte España tiene mas poemas. Los 6 millones de desgraciados que Caritas saca adelante. Las visitas a mujeres de honra distraída y el asado de vacas con billetes. Esas mariscadas de los liberados sindicales de la Andalucía del voto cautivo. No hay que olvidar lo dicho por el jerezano Pedro Pacheco hace 33 años. La edad de Cristo. "Sentencia" sobre la justicia que tiene plena vigencia. Que ha llegado incluso a crear "doctrina". Y en ese plan.

